Mindiff anuncia el lanzamiento de su primer videojuego

miércoles, 9 de septiembre de 2020, 14:46 h (CET) Mindiff es una empresa española de innovación y desarrollo de productos altamente especializados en el sector del videojuego. Prevé la salida de su primer título en 2021, un MOBA de estrategia en tiempo real titulado The Immortal Mystics. La firma está especializada en el desarrollo de tecnología propia para la creación de videojuegos La firma española Mindiff, una empresa tecnológica especializada en el diseño e implementación de productos altamente especializados en el sector del videojuego, anuncia el lanzamiento de su primer título, The Immortal Mystics, para 2021.

La empresa, una iniciativa española, cuenta con dos líneas de negocio ya que se ocupa tanto del diseño, creación y lanzamiento de nuevos títulos, como del desarrollo de una innovadora tecnología propia para la creación de nuevos juegos.

The Immortal Mystics será un título MOBA (multijugador de arena de batalla en línea) del subgénero ETR estrategia en tiempo real. Promete múltiples mecánicas de juego. Un completo plantel de personajes personalizables, que ejercen diversas funciones, se completa con un novedoso sistema de armaduras que permiten cambiar sus atributos durante la partida. El sistema de habilidades de grupo, espectacular, requiere para su uso un mínimo de 2 jugadores.

The Immortal Mystics se emplaza en un universo fantástico, Khosmium, generado por un desgarre en el cosmos en el momento de formación de las galaxias. Obtiene la victoria el juego el equipo que destruye primero la Fuente Sagrada, en combates que transcurren en una gran variedad de mapas; cada uno con elementos diversos que afectan a la jugabilidad mientras ofrecen los recursos necesarios para mejorar los atributos de cada héroe.

Las partidas se plantean ágiles y rápidas, de entre 10 y 30 minutos.

El título se lanzará como un free to play para PC para pasar posteriormente a la adaptación a móvil y consolas

Juan Gonzalez Cuin, Director de Desarrollo y cofundador de Mindiff, afirma: “el sector del videojuego, y en general el sector del ocio digital, se encuentran en un momento de expansión. Creemos que nuestra propuesta va a encontrar un amplio público interesado en batirse sobre las arenas de Khosmium, en partidas de ritmo trepidante, casi frenético, y con modos de juego muy variados, que apelan a jugadores con personalidades muy diversas”.

¿El objetivo? Revolucionar el género hacia el MOBA 2.0.

Además, Mindiff, desarrolla su propio motor de desarrollo para MOBA; RTS y RPG, con funcionalidad específica y personalizable para este tipo de juegos, reduciendo tiempos así como presupuesto de desarrollo.

La idea, uno de los pilares del ideario de Mindiff, es aproximar las necesidades del entretenimiento a las de mercado.

En la actualidad, el sector del videojuego (para el que se prevé una valoración de 200 mil millones de dólares en 2021) apela a más de 2.500 millones de jugadores en todo el mundo, de los cuales 300 millones prefieren el subgénero MOBA

