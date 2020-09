certificacionpm® primera empresa española certificada por PMI para impartir PMP y DA Comunicae

miércoles, 9 de septiembre de 2020, 11:14 h (CET) Project Management Institute (PMI) ha reconocido a la empresa española certificacionpm® como Authorized Training Partner (ATP) para impartir sus dos certificaciones estrella: Project Management Professional (PMP) y Disciplined Agile. certificacionpm® es actualmente, una de las pocas empresas a nivel mundial, que ha sido reconocida para entrar a formar parte del selecto grupo de empresas formadoras en Dirección de proyectos bajo su nueva acreditación ATP certificacionpm® es una empresa de formación en gestión de proyectos, distinguida en múltiples ocasiones como empresa innovadora en sus métodos, plataforma y enfoque. El entorno online ha sido su constante desde que se fundó hace más de 15 años. Con presencia en más de 20 países, trabaja con empresas, escuelas de negocio y universidades de todo el mundo.

Ha sido galardonada con los premios IELA de la Universidad de Columbia como mejor solución formativa en Management, a nivel mundial, así como finalista por dos años consecutivos de los premios EdTEch, 2019 y 2020.

Su acreditación como Partner de Formación (ATP) por el Project Management Institute (PMI), supone un reconocimiento a su trayectoria, solvencia formativa y rigor en sus métodos. Desarrolla sus propias plataformas y campus de formación, integra informes IA y cuenta con tutores acreditados.

Además, certificacionpm® ha sido reconocida ATP por partida doble, hecho único en España, lo que le permite ser proveedor oficial de las formaciones en dirección de proyectos PMP® y DA®

Por qué resulta tan interesante la formación en dirección de proyectos

- Toda empresa, independientemente de su tamaño, gestiona proyectos. El 97% de las organizaciones cree que la gestión de proyectos es crítica en el desempeño y éxito de su negocio.

- Las empresas que invierten en prácticas de dirección de proyectos son, a la larga, más maduras y exitosas. Un 92% de tasa de éxito frente a un 33% en las que lo hacen de forma improvisada.

- En las últimas décadas se está dando un impulso sin precedentes a la dirección de proyectos y en concreto al director de proyectos. En la actualidad se estiman más de 16000 millones de profesionales vinculados a la gestión de proyectos.

La dirección de proyectos se ha convertido en una competencia directiva para los profesionales y estratégica para las organizaciones pues vincula los resultados de los proyectos a los objetivos del negocio, haciendo que la empresa sea más competitiva. Este es un punto crucial para comprender el boom que está viviendo la profesión del director de proyectos.

No todas las empresas son iguales, ni lo son sus proyectos, clientes ni productos, entonces, ¿cómo saber qué metodología escoger?

Históricamente ha habido dos marcos de gestión de proyectos que se han considerado encontrados: por una parte, un marco de trabajo predictivo, en el que se pide que el proyectos quede definido antes de comenzar a ejecutarse, es decir, la planificación previa tiene todo el peso, y, por otra parte, el enfoque ágil, en el que el alcance del proyecto se va haciendo poco a poco, iteración a iteración. Se trata de los enfoques predictivo y ágil, dos enfoques que actualmente buscan la hibridación con muy buenos resultados.

- Como exponente de la gestión de proyectos predictiva, se encuentra la certificación PMP® con más de 1 millón de profesionales certificados, y emitida por el PMI, la asociación americana que promueva la gestión de proyectos y cuenta con una red mundial de voluntarios que difunden buenas prácticas.

- Como exponente del agilismo, se encuentra varias certificaciones, pero desde que PMI adquirió el Disciplined Agile Consortium, empresa que Mark Lines y Scott Amber crearon tras su paso por IBM, este enfoque ágil se ha convertido en uno de los más importantes del mercado pues su punto de partida es que cada equipo ha de encontrar su WoW®, Way of Working y a partir de ahí comenzar a aplicar el método que más valor le proporcione, en su gestión de proyectos.

El hecho de que certificacionpm® haya conseguido la acreditación ATP para ambos enfoques la sitúan en una posición sin precedentes en el mercado. El valor que puede ofrecer a las empresas y profesionales que asesora y forma, será integral y avalada por PMI.

Qué significa ser partner de formación autorizado(ATP) por PMI

Es la culminación de un complejo proceso donde se reconoce no sólo la solvencia del negocio sino también la de sus profesores, su trayectoria, sus métodos, su reputación... En el caso de certificacionpm® es un reconocimiento por partida doble pues siendo las 2 certificaciones estrella de PMI las que están sujetas a esta acreditación, en certificacionpm® se ha obtenido el distintivo para ambas, para impartir PMP® y DA®.

