Inmobiliaria Núcleo comienza su trayectoria en el sector inmobiliario

miércoles, 9 de septiembre de 2020, 10:41 h (CET) El sector inmobiliario, cuyos precios han sufrido una caída de un 4,94%, según Tecnocasa y la UPF, es un mercado que está en recesión. No obstante, dentro de este cuadro que desciende motivado por la crisis del coronavirus, Inmobiliaria Núcleo comienza su trayectoria con esperanza y mucha ilusión Inmobiliaria Núcleo conoce la situación del mercado inmobiliario y se preocupa de estudiar el mercado de la provincia de Alicante. Esta red de inmobiliarias cuenta con años de experiencia en el sector y con un equipo joven y experimentado en distintas áreas del mercado inmobiliario. Aunque los resultados de los estudios de mercado pueden ser poco esperanzadores, esta agencia comienza su trayectoria con mucha seguridad y profesionalidad.

“Nuestra ciudad y nuestra provincia es un territorio que amamos y conocemos como la palma de la mano. Transitamos a diario sus calles y no hay nada que desconozcamos”. Así explican desde Inmobiliaria Núcleo la iniciativa de comenzar a dar un servicio inmobiliario de calidad, un asesoramiento económico pero eficaz, transparente y rápido, con el fin de ayudar en toda medida posible a sus clientes.

Según Inmobiliaria Núcleo, un buen asesor inmobiliario es optimista, constante y nunca tira la toalla. Es importante visualizar las metas que se quieren conseguir y creer en sí mismo, pero sin despegar nunca los pies de la tierra. La clave es mantenerse motivado y nunca rendirse en la consecución de una venta. Rendirse antes de tiempo es, según esta agencia, una pérdida asegurada. No hay crisis que pueda con una agencia que sabe luchar con pasión por la profesión y eso es lo que trae un éxito seguro.

Tras la crisis que España sufrió hace unos años, solo un 20% de los agentes inmobiliarios consiguieron adaptarse a este mercado tan cambiante. Renovarse es la solución y esta inmobiliaria, la proptech líder del sector, lo sabe muy bien. Según Inmobiliaria Núcleo es muy importante abrirse a nuevas oportunidades y tendencias y nunca estancarse. Por este motivo reúnen lo mejor de los dos mundos: la experiencia que tienen los asesores en el sector inmobiliario y las soluciones tecnológicas más actuales y de última generación. Todo esto con el fin de conseguir las metas de sus clientes.

Con el fin de conseguir mejor sus objetivos, seguir las tendencias y adaptarse a la actualidad, Inmobiliaria Núcleo dispone de página Web y redes sociales. De esta forma se mantienen en contacto continuo con sus clientes y los mantienen informados de todas las novedades que ocurren en el mercado inmobiliario. Pero además de adaptarse a la actualidad también tienen algo de la tradición, la experiencia y los contactos que les caracteriza y han ido adquiriendo tras tantos años en el sector.

