Cómo aumentar la productividad de Autodesk Revit en 8 horas

Primera formación en español de Graitec PowerPack for Revit, complemento para Autodesk Revit con contenido mejorado y herramientas que ofrecen más funcionalidad Los próximos 28, 29, 30 de septiembre y 1 de octubre, 2aCAD Graitec Group, partner Platinum de Autodesk, impartirá el primer curso en español de Graitec PowerPack for Revit, complemento para Autodesk Revit con contenido mejorado de localización y herramientas que ofrecen más funcionalidad, mejor control y más automatización para usuarios de Revit en todas las industrias.

Con más de 50 funciones, Advance PowerPack for Revit aumenta la productividad de ingenieros y diseñadores, ayuda a garantizar la fiabilidad de los datos, automatiza documentación y mejora la coordinación BIM.

La formación se impartirá de forma online durante 4 días consecutivos de 16:00-18:00. Un total de 8 horas que permitirá a los usuarios de Revit aumentar su productividad en el uso del software.

Graitec PowerPack for Revit se ofrece de forma gratuita a todos los clientes de 2ACAD que tengan una suscripción a Autodesk Revit o una Collection de Arquitectura, Ingeniería y Construcción. Sin embargo, con motivo del curso, los 100 primeros inscritos a la formación que no dispongan de PowerPack for Revit, recibirán de forma gratuita una licencia anual (valorada en 690€).

Con más de 35 años de experiencia en el sector, en 2019 pasa a formar parte del grupo multinacional Graitec, proveedor líder mundial de BIM que ayuda a los profesionales de arquitectura, construcción y fabricación a digitalizar sus procesos para maximizar el retorno de la inversión de las tecnologías de software. Autodesk Platinum Partner en Europa y Gold Partner en EE.UU., Canadá y Rusia, opera en 13 países a través de más de 50 oficinas, 8 de ellas en España y 2 en Portugal.

