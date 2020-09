Sales Day: el evento que reúne a los líderes del sector de las ventas vía streaming Comunicae

martes, 8 de septiembre de 2020, 13:05 h (CET) Expertos del mundo de las ventas explicarán vía streaming las técnicas y nuevas formas de vender más actuales La escuela digital IEBS, junto a Saleschool, organizan el Sales Day, un evento único que reunirá vía streaming a los líderes más relevantes relacionados con el sector de la venta online. Se trata de una jornada cuyo objetivo es compartir conocimiento y experiencia para hacer más competitivo el sector y poner al gestor comercial en el lugar que se merece.

En un momento en el que el sector de las ventas está en plena transformación, Sales Day busca hacer una retrospectiva de las nuevas formas de vender, gracias a las técnicas online, y ensalzar el perfil del gestor comercial, fundamental en las organizaciones.

Sales Day es un evento global dirigido especialmente a Directores comerciales, comerciales y jefes de venta que quieren estar al día de lo que ocurre en el sector, así como de las novedades en cuanto a técnicas y herramientas con las que vender más y mejor en entornos más competitivos.

Por otro lado y gracias a la metodología de Saleschool, el evento también está pensado para aquellas personas que quieran iniciarse en el mundo de las ventas o que busquen reorientar su carrera.

El Sales Day contará con ponentes del nivel de Luis Font, CEO Agile Sales, Monica Peris, Directora de ventas de Only You Hotel Valencia, Celia Domínguez, Coach de comunicación, Roberto Pérez, socio consultor en Suma importancia o Josué Gadea, Vendedor Ninja, entre otros.

Un evento totalmente gratuito que se celebrará el próximo 17 de septiembre vía streaming en la página web oficial. Dará comienzo a las 17h y terminará a las 20h con la última ponencia.

Para más información del evento:

Salesday.es

Sobre Sales School

Sales School surge de la unión entre Agile Sales e IEBS para crear un programa formativo adaptado a la necesidad que existe en el mercado de encontrar profesionales bien formados. Agile Sales es la empresa líder en innovación para la formación de comerciales, precursora del método de ventas ágiles en España y de la venta profesional a través de la neurociencia. IEBS forma parte del Grupo Edutech, líder en la industria edtech en España y Latinoamérica.

Sobre IEBS Digital School

IEBS es la 1ª escuela nativa digital online en español del mundo. Nació en 2010 con el propósito de mejorar la sociedad con educación de calidad a un precio justo, gracias a la tecnología, la automatización y el uso de la inteligencia artificial. Desde sus inicios IEBS ha formado a más de 123.000 alumnos en 53 países con sus más de 350 programas a la vanguardia de la innovación. Está considerada la 1ª escuela de negocios online de España según el ránking del CSIC y la 2ª de Latinoamérica según el ránking Iberoamericano.

