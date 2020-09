Dr. Córcega informa del Tratamiento del VPH en hombres y cómo prevenirlo Comunicae

martes, 8 de septiembre de 2020, 10:45 h (CET) Según el Dr. Córcega, tanto los hombres como las mujeres pueden contraer el VPH por tener sexo vaginal, anal u oral con una pareja infectada. La mayoría de las personas infectadas con el VPH, sin saberlo, lo transmiten a su pareja porque desconocen su propio estado de VPH. Los tipos 6 y 11 del VPH causan más del 90 por ciento de las verrugas genitales en hombres y mujeres. Los tipos 16 y 18 del VPH causan la mayoría de los cánceres relacionados con el VPH ó virus del papiloma humano Por cada 100.000 hombres 500 pueden contraer el virus del papiloma humano, cifra que cada año va en aumento.

Aunque la infección en el hombre suele ser transitoria y muchas veces su propio sistema inmune puede eliminar el virus, el incremento de cáncer anal, de pene y oral en pacientes masculinos es mayor si se asocia con otras enfermedades que causen inmunodeficiencia como el VIH.

Las investigaciones médicas han identificado como grupo de alto riesgo 15 genotipos principales del virus (VPH 6, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 y 82) considerados como los más agresivos, ya que han sido encontrados en la mayoría de los pacientes con cáncer de cuello uterino y anal.

Síntomas del VPH en hombres:

EL VPH puede causar verrugas genitales en:

El pene

Escrotol

Ano

Orofaringe

Y en casos más graves ocasionar cáncer ¿Cómo el hombre puede contagiarse de VPH?

El contagio puede ocurrir por tener:

Relaciones sexuales vaginales, anales u orales con personas contagiadas

Contacto de piel con piel en el área genital

Compartir juguetes sexuales ¿Es frecuente el cáncer relacionado con el VPH en el hombre?

No es tan frecuente, excepto en:

Algunos tipos de VPH que se han asociado con cáncer de pene y cáncer anal, principalmente en hombres que tienen el sistema inmune comprometido debido a la infección por virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y

Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH), ya que tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer anal y en la cavidad oral. El hombre puede alojar el virus sin tener síntomas y ser uno de los focos principales de transmisión de la infección en la mujer.

¿Puede el sistema inmune prevenir y combatir el VPH?

Cuando el VPH penetra en las células altera su ciclo ocasionando un efecto conocido como evasión inmune, permitiendo que el virus sea indetectable por largos periodos de tiempo en el organismo.

En la mayoría de los pacientes que tienen sistema inmune saludable las lesiones verrugosas desaparecen por si solas.

La Dra. Córcega explica que “Por ese motivo entre las medidas de prevención y control de progresión del VPH se recomienda a los pacientes inmunodeficientes reforzar el sistema inmunológico" ¿Cómo?

Existen suplementos alimenticios que proporcionan una protección celular frente al daño o estrés oxidativo, convirtiéndolos así en coadyuvantes del sistema inmune.

Uno de los más recomendados es PAPILOXYL un preparado nutricional que contiene Reishi, Lactoferrina, Zinc, Shiitake, Vitamina C, B12, B9, Lactibacillus Gasseri y Rhamosus, componentes que han sido estudiados científicamente, demostrando sus efectos inhibitorios sobre las células cancerígenas transformadas por el VPH.

Incluso en países donde actualmente no está disponible la vacuna, se ha evidenciado que el consumo de micronutrientes como el folato y la vitamina B12 puede mejorar el control de las infecciones por VPH.

¿Tratamiento y prevención del VPH?

Evitar el contacto sexual con personas portadoras del virus o que tengan verrugas genitales activas.

Usar condones

Evitar tener múltiples parejas sexuales

Vacunarse contra el VPH Además de estas medidas es muy importante fortalecer el sistema inmunológico para ayudar a combatir y evitar la progresión del VPH.

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.