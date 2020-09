Estudiante de día y gamer de noche: ¿Qué ordenadores aguantan este ritmo?

La tecnología salta de las aulas al hogar, de la educación al entretenimiento. Las herramientas que los jóvenes utilizan para su formación son las mismas que deben rendir a la hora de cargar potentes videojuegos, que vuelven a tener al PC como plataforma de referencia. Los ordenadores se han convertido en el dispositivo que -junto al móvil- los españoles siempre tienen a mano, pero no todos pueden aguantar este ritmo.



A día de hoy muchas tareas en el ordenador relacionadas con la educación se han vuelto más exigentes gracias a la inclusión de herramientas profesionales en el aprendizaje, no solo de los estudiantes universitarios sino también de aquellos que cursan otros ciclos educativos previos y, por supuesto, aquellos orientados a la formación profesional.



Al mismo tiempo, estos estudiantes recurren al ordenador para su ocio. España cuenta ya con más de 15 millones de jugadores de videojuegos (según datos de 2019 de la Asociación Española de Videojuegos) y el PC vuelve a ganar protagonismo en este campo. Títulos como Fortnite, Minecraft, League of Legends, Call of Duty Warzone o Counter Strike han vuelto a situar al ordenador en el epicentro del mundo 'gaming'.



De esta forma, los portátiles se han convertido en una estupenda opción para jugar, estudiar y trabajar en el mismo dispositivo, al tiempo que el usuario puede llevarlo a cualquier lugar. "A día de hoy los portátiles han evolucionado de tal manera que son capaces de ofrecer un gran rendimiento en chasis esbeltos y con un interior ligero", explican desde NVIDIA.



La empresa estadounidense, fabricante de tarjetas gráficas, incide en la importancia de la movilidad, ya que cargar con un portátil potente en la mochila es mucho más sencillo que hace años. Lo que las marcas ofrecen en estos momentos es portabilidad para trabajar en cualquier sitio: llevarse el portátil a clase y al final del día llegar a casa, enchufarlo a un monitor y utilizarlo como un equipo de sobremesa.



Uno de los grandes retos de los ordenadores en los últimos años ha sido el de lograr la armonía entre el mundo del estudio, trabajo y ocio. En ocasiones los ordenadores de trabajo no contaban con la potencia suficiente para jugar a videojuegos y, en otros casos, los portátiles de 'gaming' tenían un aspecto que no resultaba ideal para una reunión de trabajo.



"Desde NVIDIA trabajamos estrechamente con los fabricantes de equipos informáticos para darles la mejor tecnología y que puedan ofrecer, a través de sus productos, un abanico de posibilidades para todo tipo de usos y necesidades: equipos más orientados a 'gaming', portátiles equilibrados pero con potencia suficiente para desempeñar todo tipo de tareas o bien aquellos modelos destinados a quienes quieren trabajar y tener un diseño sobrio y elegante", explican desde la compañía, que lidera esta transición hacia el "todo en uno".



Los expertos de la compañía detallan que un ordenador pensado para el trabajo y el 'gaming' debería contar con, al menos, una tarjeta gráfica GeForce RTX 2060 y 16GB de RAM. En este punto, cualquier ordenador portátil es capaz de garantizar un rendimiento excelente tanto a la hora de jugar como trabajando con la mayoría de herramientas que utilizan los profesionales o estudiantes.



Configuraciones más sencillas, como portátiles con GeForce GTX 1660, también ofrecen una buena experiencia si el presupuesto es más ajustado y, finalmente, para los que quieren tener lo mejor de lo mejor, hay portátiles con GeForce RTX 2080 SUPER y 32GB de RAM para que todos los juegos vayan a pleno rendimiento o para agilizar el trabajo haciendo tareas pesadas como edición de vídeo o modelado 3D. NVIDIA dispone de una selección de productos y ofertas pensando en esta particular 'Vuelta al cole'.



La empresa sustenta esta apuesta en una tecnología optimizada para ofrecer el mejor rendimiento en labores como diseño en 3D, edición de vídeo y fotografía e, incluso, un mejor desempeño en herramientas de Inteligencia Artificial. Los avances tecnológicos han permitido reducir el tamaño de los componentes y mejorar los sistemas de ventilación para ofrecer productos con un diseño más casual sin perder potencia.



"En un contexto como el actual donde hacer trabajo en remoto, bien sea profesional o desde clase, se ha convertido en elemento indispensable. Los portátiles cogen un rol muy importante porque, como hablábamos, no se trata de ofrecer el mejor rendimiento para jugar sino también para trabajar", concluyen desde NVIDIA.