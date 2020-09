​Ante la ‘vuelta al cole’ los reumatólogos recomiendan extremar la precaución en niños con enfermedades reumáticas a vuelta al cole y la infección por Covid-19 supone una situación de incertidumbre y preocupación en los padres, tanto por la salud de los niños, como por el posible contagio del resto de la familia Francisco Acedo

martes, 8 de septiembre de 2020, 08:42 h (CET) Durante esta semana muchos niños de toda España vuelven a las aulas. En este sentido, la ‘vuelta al cole’ de los niños con enfermedades reumáticas durante la pandemia por la COVID-19 es un momento importante y de gran incertidumbre en el momento actual. Por tanto, expertos de la Sociedad Española de Reumatología (SER) aseguran que “es deseable que los niños retomen la máxima normalidad posible y continúen su formación y socialicen con otros niños, en la medida de lo posible y con responsabilidad, y siempre siguiendo las indicaciones de su reumatólogo pediátrico”. Además, hacen hincapié en la necesidad de “extremar las precauciones al tener más contacto con un posible entorno sanitario de riesgo”.



“Las recomendaciones generales de distanciamiento social y mascarilla en espacios públicos y las medidas específicas de cada colegio se deberían aplicar de igual manera a los niños con enfermedades reumáticas, sin necesidad de medidas especiales”, señala la Dra. Alina Boteanu, reumatóloga del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid.

No obstante, -apunta- dada la ausencia de estudios científicos de evalúen el impacto de la infección por coronavirus (SARS-COV-2) en esta población pediátrica, con distintos niveles de inmunosupresión, sería recomendable el consejo individualizado por su reumatólogo.



Es necesario que los niños laven sus manos con agua y jabón durante 20 segundos varias veces al día o antes y después de tocar objetos comunes, eviten tocar su cara o la de otros compañeros, así como dar o cogerse la mano con otros niños/as. También se debe usar la mascarilla en edades que permiten tomar esta medida (a partir de 6 años) y estornudar o toser en la cara interna del codo o en pañuelos desechables.



Riesgo de Covid-19 por enfermedad reumática Por su parte, el Dr. Juan Carlos Nieto, reumatólogo del Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid), indica que los datos científicos disponibles actualmente sobre la infección por la Covid-19 en población pediátrica sugieren una menor probabilidad de padecer una enfermedad grave, cuando se compara con la población adulta. Sin embargo, en casos aislados, se ha descrito una afectación sistémica grave como consecuencia de la infección por dicho coronavirus.



En este sentido, el experto asegura que “no existe una clara evidencia de aumento de riesgo de enfermedad grave en pacientes tratados con metotrexato o tratamiento biológico, por lo cual las sociedades científicas no recomiendan la supresión del tratamiento como medida profiláctica, salvo por indicación médica. En concreto y al igual que ocurre en adultos, el riesgo puede aumentar en niños tratados con dosis altas de glucocorticoides (>0.5mg/kg/día) y otros tratamientos inmunosupresores”



Ante cualquier duda: consultar con el especialista La vuelta al cole y la infección por Covid-19 supone una situación de incertidumbre y preocupación en los padres, tanto por la salud de los niños, como por el posible contagio del resto de la familia. Por ello, los expertos de la SER recalcan que “se deben extremar las medidas higiénicas a la vuelta del colegio para disminuir el riesgo de un posible contagio familiar”.



Además, se debe tener en cuenta que los niños con enfermedades reumáticas en tratamiento crónico van a interactuar aparte del entorno escolar con un entorno sanitario de riesgo, por lo que es importante tener presente que “pueden ser con mayor posibilidad contactos de riesgo para ellos, sus familias y sus compañeros y extremar las medidas de protección en estos casos”.



