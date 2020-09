​Las edades del viento, de Francisco Morales Lomas. Dauro Editorial

Siempre es noticia de la buena letra literaria –aunque no estruendosa- en el mundo literario la edición de un nuevo libro de Morales Lomas. Incansable y preciso en el abierto mundo de la creación literaria, el ensayo variado o la poesía. Luego: ¿qué puede aportar en lo literario e histórico, esta nueva y ambiciosa obra Las edades del viento? Nos ofrece un centro de la vida real de Antonio Machado. Todo ello dentro de una ficción donde el enorme y humano poeta de España lo ocupa todo. Realismo y ficción anunciada por el autor del libro. Historia viva de un poeta bueno, siempre ligero de equipaje, pero de grandioso y desbordante humanismo y compromiso con la República española. Y que en la actualidad advierte del peligro a los españolitos que vienen al mundo, que una de las dos que cantaba el autor sevillano le puede producir una fuerte punzada en el corazón. Considerándome un seguidor de Antonio Machado – del hermano Manuel en un segundo lugar, con perdón de los fervorosos empeñados en el Bueno y el Malo de los Machados-, las primeras cuarenta páginas de la novela me colman de emoción medida y detallada sin falso apasionamiento. Describen la huida hacia el exilio del poeta y su siempre protectora madre Ana, su hermano José y el constante, abnegado y fiel protagonista de salvar al desvalido y enfermo poeta de España: Corpus Vargas, con esa ya histórica balbuceante pregunta de la madre del Poeta: "¿Llegaremos pronto a Sevilla?". Su lectura nos hace ser espectador solidario de la tragedia, del dolor y del húmedo verso de despedida esperando en un vagón de tercera en vía muerta.



Y con este saber amargo de la tragedia se va desarrollando la historia entre la realidad y el deseo, paralela con la ficción. Complejo ir y venir. Minuciosa, variada y extensa, pero de agradable lectura llena de facetas y encuentros de los dos Antonio Machado, el real y ficticio que llenan la vida y la historia de republicano de absoluta entrega. Trama paralela con ese otro Machado, protagonista de una ficción en la que “Al parecer Antonio Machado tuvo una mujer en Francia. Y de eso hablamos. Bueno, de eso no es que habláramos en este momento pero sí en otro” La esperanza de una nieta de ese posible que: “— ¿Me puede mostrar algún documento que certifique que esta señorita es la nieta de Antonio Machado? —Estamos pendientes de las pruebas genéticas. Ha sido algo Reciente. Solo han aparecido algunas noticias en los medios. — ¡Ah! Entonces, en ese caso, cuando las tengan, vienen por aquí y ya veremos”.





Los dos personajes discurren con un cierto velo de intriga sobre esa estancia de la vida del poeta en Francia. Ellos son: Gabriel, investigador de la vida y huella del poeta nacido en el palacio de las Dueños en Sevilla y la joven Rose. Ambos, carambolas de la vida, se encuentran en ese cementerio parisino. Donde van surgiendo como manantial que no cesa las muchas especulaciones. Como pequeñas historias noveladas, que componen una leyenda de amor a la vez que exposición histórica y real de la República española inmersa en una Europa envuelta y amenazada por las incertidumbres y el pánico.de ideologías enfrentadas. Pero que en el fondo de la realidad, si se les quita la mascarilla que ofrecen como edad absoluta, quedan gemelas de la gran tragedia que se avecina, y del conservadurismo que no falta de la España actual, como puede ser este modelo vejatorio, “LOS PERROS COMO AZAÑA HAN VENDIDO EL PAÍS Y AHORA QUIEREN CONVERTIRLO EN UN ERIAL A LAS ÓRDENES DE STALIN Y RUSIA.MALDITO SEA POR SIEMPRE. MILITARES AL PODER”



La visita de un investigador a un cementerio francés y el encuentro con la joven Rose, lo van a introducir en un laberinto sin retorno por los vericuetos del amor y la historia de España y Europa del periodo de entreguerras. En el que la identidad y las falsas apariencias construyeron muchas vidas.



Una travesía que nos lleva a ir descubriendo o recordando la “memoria histórica”. Siempre tan necesaria y que no anda suficientemente mostrada y alimentada en esta nostálgica invertebrada de una de las dos Españas.



Francisco Morales Lomas apuesta fuerte en esta ambiciosa obra. Primera entrega de una pasión y a la vez medida aventura creadora. Sostenida en un amplio panorama histórico, literario en ocasiones con tinte de ensayo que bien conoce por su profesionalidad y capacidad educadora. Y aquí quedo tras su lectura con mi sincero y sentir homenaje a la figura humana y creadora del Poeta de España. Posiblemente Graham Green diría de esta obra que podría tener principio y fin.