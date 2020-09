​Pandemia y aborto Con la pandemia se mueren los viejos con el aborto los niños por nacer Francisco Rodríguez

martes, 8 de septiembre de 2020, 08:17 h (CET) El Instituto de Política Familiar es una entidad independiente, no vinculada a la administración pública ni a partidos políticos u organizaciones religiosas que busca la promoción y defensa de la familia ante la opinión pública y los poderes públicos. Con periodicidad publica sus informes que cualquiera puede leer bajándolos de su página de internet.



Hoy pretendo comentar su informe sobre el aborto en España, 35 años después de aquella nefasta ley de 1985 que se decía de despenalización del aborto en varios supuestos, pero que ha ido ampliándose desde el gobierno de Rodríguez Zapatero y que el posterior mandato del Partido Popular no se atrevió a modificar, dejando claro que la derecha hace seguidismo de las ideas de la izquierda por carecer de discurso propio.



Tomando como base los datos de abortos registrados, notificados por las Comunidades Autónomas y que el Ministerio de Sanidad recoge anualmente en su informe “Interrupción voluntaria del Embarazo”, el número de abortos ha superado siempre los 90.000 anuales desde el 2005. En el año 2018 han sido 95.917 abortos, un 2% más que la cifra de 2017 de 94.188.

La cifra de 2018 significa que cada día 263 niños dejaron de nacer. Cada cinco minutos y medio se produce un aborto.



En 2017 España ocupaba el tercer lugar en la Unión Europea en número de abortos, detrás de Alemania y Francia.



El Instituto de Política Familiar ha puesto en relación los 95.917 abortos del 2019 con otros datos de interés. Los niños abortados son casi 90 veces más que la mortalidad por accidentes de tráfico. Cataluña, Andalucía y Madrid tienen 54.208 abortos lo que representa el 56% del total de España.



Son las jóvenes entre 20 y 24 años las que tienen la mayor tasa de abortos. Desde el año 1985 hasta 2018 se han producido un total de 2.387.543 abortos lo cual explica bastante claro nuestros problemas demográficos. Ha habido un trasvase de abortos quirúrgicos hacia abortos químicos del 23%, pero tan de una forma como de otra el resultado es el mismo: niños que no los dejan vivir.



Las adolescentes y las niñas son las más afectadas pues de cada 5 chicas embarazadas, tres abortan. Curiosamente la proporción de abortos sobre embarazos de mujeres extranjeras está disminuyendo, mientras siguen aumentado entre las españolas.



Hasta el 2010 el aborto en España ha sido libre de hecho y después ha sido y es libre de derecho. A pesar de la facilidad para la utilización de anticonceptivos físicos, el aborto es concebido como un anticonceptivo más, tanto en mujeres con pareja como sin pareja, en mujeres con hijos como en mujeres sin hijos, en las 14 primeras semanas de gestación. Es dudoso que se notifiquen todos los abortos que se producen, por lo que la cifra real de abortos será mucho más elevada.



