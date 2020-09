El Pantone, según ImprentaMadrid.com, es un lenguaje universal que hay que saber hablar

El ojo es uno de los órganos del ser humano más complejo. Una persona puede distinguir 150 colores distintos y cada color puede adoptar distintos matices según la iluminación o intensidad que se le aplique. Por ese motivo, el Pantone es un lenguaje complejo, pero tiene algo común para muchas culturas que lo convierten en un lenguaje universal sencillo de comprender El sistema Pantone es una guía de colores cuya identificación se compone por una numeración concreta. Gracias a la primera guía, creada en el 1963, las marcas pueden utilizar en sus trabajos y proyectos este lenguaje universal de los colores. La percepción de los colores conlleva varios factores (material en el que está impreso el color, la iluminación del ambiente, el tiempo que lleva impreso, etc). Por lo que, es muy común que este lenguaje sea ambiguo y abierto a distintas interpretaciones y percepciones. Un ejemplo de esto es la fotografía viral del vestido de color negro y azul que muchas personas percibían como blanco y dorado, u otras personas que interpretaban esos colores como naranja y amarillo.

El Pantone, que se ha creado en el 1963 como antes se ha mencionado, era una imprenta ubicada en Nueva Jersey cuya especialización consistía en los colores que se emplean en el sector de la salud, la cosmética y el mundo de la moda. El fundador de esta empresa conocía a la perfección lo complicado que es que los diseñadores o decoradores puedan llegar a un acuerdo a la hora de escoger o interpretar los colores. Por este motivo creó la primera guía de 10 colores. Cada color tenía un código especial cuyos matices variaban por números. De esta forma, Lawrence Herbert, el fundador de la imprenta Pantone, consigue que gracias a esta numeración, los diseñadores, arquitectos y artistas en general, cuando hablen de un color azul, puedan hablar sobre el mismo color.

Según ImprentaMadrid.com, una empresa con gran experiencia en el mundo de la imprenta, Pantone tiene un total de 2310 colores codificados hasta la hecha para el mundo de la moda y el interiorismo. Para la impresión gráfica Pantone ha patentado 2161 colores. Para ayudar a los diseñadores a trabajar mejor con los colores, esta empresa ha creado una página que consiste en dos paquetes (con estucado y sin estucado), destinados para todos aquellos profesionales del mundo de la impresión y el diseño gráfico. Otro dato interesante es que además de las guías de colores habituales que conoce todo el mundo, Pantone ha creado otras guías especiales para otros sectores y estilos. Un ejemplo de esto es el Pantone Metallics, Pastel and Neons, Fashion, Home and Interiors, etc.