Andiar.com y Bizum, se unen para ser la primera web de vinilos decorativos en aceptar este método de pago

lunes, 7 de septiembre de 2020, 17:02 h (CET) Ambas empresas logran posicionarse y destacarse de la competencia gracias a este nuevo método de pago para tiendas online La empresa de vinilos decorativos española Andiar.com y la plataforma de pagos fáciles con el móvil Bizum ofrecen a partir de hoy pagos mucho más sencillos y desde cualquier sitio, sin necesidad de tarjeta ni rellenar tantos datos de pago. Una gran alternativa moderna a todos los demás métodos de pago con un proceso de compra sencillo y muy rápido. Gracias a esta apuesta, Andiar.com Vinilos se ha convertido en la primera tienda online de vinilos decorativos en ofrecer Bizum como una opción de pago más entre las que ya tienen. Una innovación para tener un mejor servicio y dar a los clientes más facilidades de pago. Conseguir una diferenciación e ir por delante de la competencia es siempre un logro, pero siempre se tiene que seguir trabajando. Gracias a este nuevo método de pago, esperan aumentar el ratio de conversión, uno de los factores clave para el éxito del ecommerce.

Todo esto no es casual, lo hacen justo coincidir con el quinto aniversario de Andiar.com. La empresa fabricante de vinilos, celebra un lustro de vida y lo hace con un agresivo descuento del 50% en el día del aniversario, el 7 de septiembre, y con un 30% toda la semana del 7 al 13 de septiembre. Además también sorteará un vale de 50€ entre todos los pedidos que se hagan desde el 7 hasta final de mes.

La firma de decoración nació en el año 2015 de la mano de Jonathan Díaz, fundador y CEO de la empresa. Los pilares se basan en la calidad de sus productos unido a una atención al cliente exquisita, lo que ha provocado un aumento exponencial de clientes y consecuentemente de facturación año tras año.

Los inicios de cualquier empresa son duros y siempre van acompañados de baches en el camino, el último y más reciente podría haber sido durante la crisis sanitaria por el COVID-19 en los meses anteriores, pero todo lo contrario. El récord en un mes de facturación de Andiar.com, lo han conseguido en este último mes de mayo. La buena acogida de las ventas online sin salir de casa junto a la necesidad de mantener la decoración a punto y buscar la forma de entretenerse en el hogar, han llevado a Andiar.com nuevamente al éxito. Además, no se han quedado de brazos cruzados, sino que han surgido nuevas ideas, nuevos productos y servicios para crear oportunidades de ventas mientras duraba el confinamiento, trabajando desde casa.

Con la nueva normalidad las ventas se han estabilizado y muy pronto llega la época dorada de este fabricante, ya que apuntan que los siguientes meses con la campaña de Navidad, son los más fuertes del año.

Cifras

Las cifras de visitantes en la página web oficial de Andiar, no han parado de crecer. El año pasado, pasaron por la web más de 103.000 usuarios y este año, a falta de poco más de 3 meses de año, esperan nuevamente superar esa cifra.

El último trimestre del año, es un muy buen momento para este fabricante, ya que consigue el 50% de facturación de todo el año. En su web se puede encontrar un catálogo, que se extiende cada semana con novedades en vinilos decorativos, de más de 2.500 productos repartidos en más de 50 categorías.

Decoración con vinilos

La decoración con vinilos es una técnica al alza gracias a la simplicidad y buenos precios de este material. Transformar cualquier espacio en el hogar o en oficinas y comercios es muy sencillo y en cuestión de minutos. Además, se pueden retirar según temporada o cuando uno se canse de ellos para renovarlos por otros.

Eso sí, cambian radicalmente cuando están colocados en esa pared que resaltan perfectamente gracias a sus colores vivos. Una tendencia que se va a quedar por mucho tiempo.

Si las paredes necesitan un cambio radical y tener un toque de alegría, los vinilos decorativos tienen una creatividad e imaginación sin fin. Con diseños para todos los públicos y estancias con las que poder transformar cualquier estancia de casa o de tu negocio por muy poco y de una manera espectacular.

Todos estos vinilos con calidad garantizada por el fabricante y que corroboran cientos de clientes mes a mes y donde algunos de ellos dejan constancia por redes sociales, Google My Busines o en la página de opiniones TrustPilot.

