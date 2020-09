¿Qué es la infraestructura Cloud?, según Onyxsystems.es Comunicae

lunes, 7 de septiembre de 2020, 14:57 h (CET) Un respaldo siempre es una excelente ayuda para resguardar información de interés que puede resultar muy valiosa tanto para los grandes empresarios como para el cibernauta común. Cloud es una plataforma que presenta distintas combinaciones como: IaaS, PaaS, SaaS. De este modo, la información que se pueda hallar dentro del ordenador, frecuentemente, se virtualiza Una de las mayores preocupaciones que surgen de la infraestructura cloud es la seguridad y el rendimiento de los ordenadores, especialmente los servidores; algo completamente normal, pues gracias a la plataforma cloud, el software y hardware se proporcionan como un servicio compartido de otra empresa a través de la web, es decir, internet.

Es un sistema maravilloso del que la mayoría de los usuarios hacen uso día tras día sin siquiera darse cuenta, incluso, hay personas que desconocen la existencia y, por ende, el funcionamiento de esta plataforma.

Dentro de la web, existen tres categorías o tipos de nubes, cada una con características y funciones determinadas: SaaS, IaaS, y PaaS, gracias a ellas existen la comunicación de la nube con el ordenador y los distintos sistemas.

El origen de la tecnología Cloud se remonta en los años 60, gracias a los trabajos impartidos por John McCarthy, quién incluso fue el primero en hablar de una computación colectiva.

Un verdadero visionario, McCarthy proponía una computación en tiempo compartido, algo descabellado e inimaginable para la época, sin embargo, John M. preveía el alcance de los ordenadores en un futuro y la revolución de la computación dentro de la sociedad.

Hoy en día, queda más que evidenciado que su propuesta era totalmente certera, y no solo en la posibilidad de compartir la computación sino en que los usuarios pagarán por dicha compartición solo el consumo generado, como si de agua o luz se tratase.

Tecnología de servicio Cloud

Esta infraestructura funciona mediante los siguientes servicios:

SaaS (Software as a Service)

La aplicación se ejecuta en el sistema de otra persona. Surge a partir de una queja por la cantidad de software que se debían ejecutar para realizar distintas funciones que son necesarias dentro de una empresa (caja, inventario, facturación, etc).

Brindando como solución un sistema que para acceder a él solo basta el acceso a internet. No es necesaria su instalación en el ordenador ni compra de licencia.

IaaS (Infraestructures as a Service)

Esta plataforma ofrece un método de pago tal como una tarifa de electricidad, el usuario solo paga lo que consume de la misma. Para acceder a ella solo se necesita Internet.

Así mismo, los recursos que ofrece IaaS, están disponibles para el cliente como, cuando y donde quiera.

PaaS

Es una plataforma que cuenta con el desarrollo completo del cloud o nube. Tal como IaaS y SaaS incluye en ella servidores, redes y almacenamiento. Su diseño está basado en procurar el ciclo de vida completo de cada aplicación web.

Al momento de crear una página web desde tu sistema, PaaS permite esta incluya el carrito de compras, envío, la forma de pago y más desde el servidor de un comerciante. Tal es el caso de GoogleApp

Sin embargo, existen otros modelos de servicio para la infraestructura Cloud como:

- DaaS (Desktop as a Service)

- Storage Services (Volume Storage as a Service)

- LBaaS (Load Balancing as a Service)

- FWaaS (Firewall as a Service)

Seguramente, más de una vez se vio con estos nombres en alguna página web. Lo increíble de todo esto es que es una infraestructura que se utiliza en cada actividad que se lleva a cabo desde el ordenador y los usuarios ni se enteran de ello.

Una verdadera maravilla para las grandes empresas.

Infraestructura Cloud: Sinónimo de virtualización

Gracias a la virtualización de los nodos informáticos es posible brindar una respuesta más eficiente, inmediata y flexible de los recursos que se encuentran dentro del ordenador con tan solo presionar el clíck del ratón.

Lo más asombroso es poder acceder a cualquier tipo de sistema informático, sin importar que tan costoso o complejo sea, pues Cloud solo cobrará el gasto verdaderamente generado a través de su uso.

Sin embargo, existen plataformas de Cloud privadas que ofrecen al usuario una cantidad de herramientas de carácter Premium y éste paga por la reserva de dichos recursos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.