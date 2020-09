Mejores aplicaciones para encuestas online según portaldeencuestas.com Comunicae

lunes, 7 de septiembre de 2020, 14:18 h (CET) Las encuestas son una herramienta muy usada en grandes o pequeñas empresas, que buscan conocer o recopilar información de sus consumidores y los diferentes clientes, de manera que puedan dar una solución a errores que les causen una baja de ventas o mal desarrollo de estrategias Aunque existen diferentes tipos de encuestas, las que pueden realizarse de forma online han causado un mayor índice de respuesta, esto debido al alcance que se tiene con un público mediante internet, con la facilidad de este recurso muchas alternativas se han hecho presentes, desde cuestionarios en plataformas web como en aplicaciones especiales para ello.

En esta ocasión se presentaran algunas aplicaciones de encuestas online (para crearlas o distribuirlas) que pueden realizarse ya sea desde un móvil o pc, es importante señalar que algunas encuestas guardan una particularidad, y es que permiten un pago a los diferentes usuarios que logren culminar su encuesta, ya sea por acumulación de puntos o por porcentajes fijos por la culminación de un formulario.

PortalDeEncuestas.com

Este se incluye en la categoría de software online que puedes usar por navegación desde un ordenador, con esta aplicación es posible recopilar información mediante encuestas, además ofrece el formato en el que se puede elaborar un cuestionario partiendo de cero.

Ofrece las herramientas necesarias para desarrollar cualquier tipo de encuesta, con funciones que permiten personalizar el tipo de preguntas, distribuirla en diferentes formatos y con ella, recopilar los datos e información que el encuestador necesite, es fácil de usar además de que no posee limites, es decir, se puede diseñar y elaborar cualquier cantidad de encuestas o formularios sin límites de preguntas en él.

Desde este portal se puede acceder a múltiples ejemplos de formularios en línea, o por otro lado, enlazar las encuestas a otro dominio web del encuestador, el registro en esta plataforma es sencillo y rápido, una vez creado el usuario, se puede diseñar una nueva encuesta de inmediato y sacar porcentajes o analizar resultados con las funciones y características que ofrece la misma aplicación.

Survio

Otra herramienta que facilita la creación de formularios o cuestionarios de forma online, con esta no se necesita instalar algún software diferente, con el solo registro en el portal de Survio se puede acceder a una gran cantidad de opciones y herramientas, que permiten el diseño y elaboración de una encuesta rápida.

Facilita el desarrollo de encuestas para recopilar información acerca de opiniones del mercado, investigación del mismo o de opiniones personales de sus empleados, el registro es gratuito, a partir del mismo se puede tener resultado de al menos 100 respuestas mensualmente.

En una versión Premium se le permite al usuario hacer pública su encuesta, compartiendo el enlace directo en redes sociales o portales web del administrador de la encuesta.

También ofrece plantillas pre-diseñadas con las que se puede crear de forma rápida una encuesta personalizada, entre los formularios destacados a los que se tiene acceso se puede ver por categorías como:

- Eventos

- Cuidado y salud

- Feedback del usuario

- Servicios

- Estudios de mercado

Google Drive

Muchos no conocen las múltiples herramientas que ofrece google drive, pero las plantillas para elaboración o diseño de encuestas es una de ellas,con un servicio totalmente gratuito de google forms permite a cualquier usuario (con cuenta Gmail) crear un formulario desde cero.

Siendo una de las alternativas para encuestas online más famosa, es también una de las más fáciles de realizar, a pesar de que no cuenta con funciones específicas como otros software para creación de encuestas, sigue manteniéndose como una de las más usadas.

Al usuario de Gmail se le da la opción de crear formularios en 9 distintos tipos de preguntas como por ejemplo: preguntas por escala, de selección múltiple, por texto en párrafos, por selección de lista, clasificación, fecha, hora, o de verificación por casilla.

TypeForm

Otra plataforma que permite crear un formulario de manera rápida y sencilla, a diferencia de otras plataformas o aplicaciones, TypeForm mantiene un estilo mucho más moderno y llamativo, esto en pro de quienes deseen desarrollar un formulario y captar la atención de diferente público.

Permite el acceso o registro de una cuenta de forma gratuita en la que se puede sacar provecho de sus características y funciones básicas, ya sea en versión gratuita o Premium, este portal está adaptado a sistemas operativos de smartphones, tabletas y ordenadores.

No tiene límite de preguntas o encuestas por lo que cada usuario puede responder o elaborar la cantidad de formularios que desee, además permite la descarga de los datos de la encuesta a un formato Excel.

Survey Monkey

Es grande la cantidad de servicios similares en cuento al desarrollo de encuestas online, sobre todo aquellos portales que ofrecen un servicio gratuito con un sinfín de funciones y características.

Survey Monkey en uno de los portales más conocidos en este ámbito, y aunque posee limitaciones en un uso de versión gratuita, sigue manteniendo cierta ventaja que otros portales no tienen, en esta se puede crear una encuesta en minutos para recopilar todo tipo de información.

Entre las características de su versión gratis se puede destacar el desarrollo de una encuesta de al menos 10 preguntas en 15 estilos diferentes, dando resultados a más de 100 respuestas y con soporte técnico mediante correo electrónico.

Survey Planet

Esta plataforma en particular ofrece diferentes aplicaciones adicionales que permiten elaborar y diseñar las encuestas de preferencia al usuario, facilita el desarrollo de estas lo que permite al encuestador crear un formulario en muy poco tiempo.

Entre las funciones destacables de este servicio de encuestas online se pueden encontrar, encuestas ilimitadas en línea, respuestas y preguntas también ilimitadas aunque no se cuente con un perfil de miembro Premium.

Además permite compartir la encuesta en diferentes portales web, ya sean redes sociales, correos electrónicos o dominios web, con una especial función multi-idioma, en la que se puede crear una encuesta en 25 idiomas diferentes.

Para descargar los datos de cada encuesta es necesaria una versión Pro de Survey Planet, y aunque esta opción solo está disponible en cuentas Premium, fuera de este perfil se puede solo visualizar el resultado, mas no transportarlo a un formato diferente.

