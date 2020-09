El nuevo libro "Los humanos NO somos sillas", un clara llamada de atención Comunicae

lunes, 7 de septiembre de 2020, 13:21 h (CET) "¿Alguna vez has trabajado en una empresa en la que sientes que no encajas o has tenido un jefe que trata mejor a su silla que a ti?" Juanita Acevedo, coach experta en marca personal con valores con más de 20 años de experiencia en el campo de la docencia, la consultoría y la formación empresarial, comienza su nuevo libro "Los humanos NO somos sillas" - Gestión del talento humano, compartiendo con sus lectores como, después de un largo proceso de selección, renunció a una gran empresa el mismo día que ingresó y de lo cual jamás se arrepintió.

El libro hace que el lector se plantee:

- "¿Cuánto llevas trabajando en la misma empresa porque crees que no tienes más opciones?"

- "¿Te sientes totalmente a gusto o estás allí porque tienes que pagar las facturas?"

- "¿Has logrado el reconocimiento que te mereces?"

- "¿Sientes que la empresa en la que trabajas dice una cosa de cara a sus clientes, pero hace otra internamente?"

Sobre todos estos temas y otros más, como el gran poder que tienen las palabras, trata en su libro “Los humanos NO somos sillas” que en el mes de agosto fue publicado en formato físico y que ya se puede adquirir a través de Amazon también como e-book.

El mundo está cambiando y las empresas también deben hacerlo. Es hora de tratar a las personas como humanos y no como recursos, aprender a gestionar sus talentos y darles el lugar que se merecen. Y, partiendo de ese principio, es como la autora en breves líneas, divide su libro en los siguientes capítulos:

¿Áreas de recursos humanos? - Los humanos no somos recursos. Employer branding al uso. Cultura empresarial, el origen de todo, y Marca personal con valores. “Los humanos NO somos sillas” es una invitación de Juanita Acevedo a cuidar y gestionar el talento, las habilidades y competencias de las personas desde los propios procesos de selección y, una vez dentro aprender también a cómo fidelizarlas. Así pues, a los empleados, este libro les abrirá los ojos. Para los jefes, este libro será un importante llamado de atención. De cara a los empresarios, este libro propone una nueva forma de "ver", “ser” y “hacer”.

Para más información se puede acceder a: https://juanitaacevedo.com/e-book-los-humanos-no-somos-sillas/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.