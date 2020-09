¿A qué se dedica un abogado penalista? según abogadopenalbarcelona.com Comunicae

lunes, 7 de septiembre de 2020, 12:13 h (CET) Cuando una persona necesita asesoramiento legal, a menudo piensa en un abogado en derecho penal, explicamos a que se dedica esta rama del derecho El abogado penalista es un profesional de justicia especializado en Derecho Penal, rama que se centra en toda clase de delitos y penas. La principal función del abogado penalista es la poner al tanto a la víctima de la situación en la que se encuentra, informarle de si se trata de un delito o no, asesorarle acerca de los derechos que le amparan y defenderla.

El realizar un Máster en Derecho Penal es una de las mejores opciones para ser un buen abogado penalista, puesto que ayudará a profundizar todos los conocimientos adquiridos.

Entre los asuntos más comunes que todo abogado penalista trata son:

Delitos económicos: blanqueo de dinero, delitos fiscales, estafa, delitos societarios, etc.

Delitos contra las personas y vida: homicidio, lesiones, aborto, asesinato, trata de seres humanos, etc.

Delitos contra al Administración.

Delitos contra la Seguridad Pública.

Delitos contra el patrimonio: hurtos, estafas, robos, apropiación indebida, etc.

Delitos sexuales.

Delitos informáticos.

Delitos laborales.

Defensa de los ciudadanos en el extranjero, extradiciones y órdenes de extradición. Toda persona que en el ámbito laboral sufra de un comportamiento ya sea verbal o físico de naturaleza sexual, que tenga el propósito o atente contra la dignidad de la persona creando un entorno degradante, intimidatorio y ofensivo está considerado como acoso sexual.

Hoy en día el acoso sexual es un fenómeno que se halla reconocido a nivel mundial y es percibido como un problema de significativa importancia.

Con la prohibición del acoso sexual se pretende eliminar todo tipo de conductas o actos que originen un ambiente incómodo o desagradable para la víctima.

Si es o ha sido víctima de acoso sexual es importantísimo contactar con un buen Abogado Penalista, que le resuelva todo tipo de dudas, le informe y le ayude a salir de esta complicada situación con el mayor beneficio para el interesado.

Actualmente el acoso sexual es un tema muy relevante y mediático debido a la infinidad de casos que se están produciendo.

El Letrado Penalista estudiará el caso con el máximo detalle y sensibilidad intentando evitar generar un ambiente incómodo o desagradable para la víctima.

Bromas o comentarios sobre la apariencia o condición sexual del trabajador o trabajadora, llamadas telefónicas de carácter sexual, correos electrónicos de carácter ofensivo, contacto físico deliberado y no solicitado, acercamiento físico excesivo o innecesario, invitaciones comprometedoras, peticiones de favores sexuales entre otros, son ejemplos de conductas de acoso sexual y acoso por razón de sexo que deben de ser tratadas por un buen abogado penalista para así poner la pena correspondiente según el delito.

Las penas pueden verse agravadas si:

El responsable tiene una relación de superioridad con la víctima El superior anunciará que puede provocar un mal en el puesto de trabajo que ocupara la persona perjudicada. Dada la gravedad de las penas que sancionan este delito, la defensa y acusación en situaciones de acoso sexual deben de ser dirigidas por letrados penalistas expertos en la materia.

Todo tipo de acción debe de ser denunciada permitiendo de este modo la imposición de la pena a los culpables. No obstante todas las acusaciones falsas deben de ser cortadas de raíz con una defensa perfectamente articulada.

Las penas que se impondrán al culpable del delito de acoso sexual irán de tres a cinco meses de prisión o de cinco a siete meses si el acosador hacer prevalecer su situación jerárquica en el trabajo amenazando a la víctima si ésta no está dispuesta a la realización de los favores sexuales.

En todos aquellos casos en los que el delito pueda estar presente es importantísimo contar con los servicios, asesoramiento, trabajo y apoyo de un buen abogado penalista experto en la defensa y acusación de delitos sexuales.

