Tu Trastero inaugura su décimo Centro de Alquiler de Trasteros en Alcorcón, Madrid

lunes, 7 de septiembre de 2020, 10:03 h (CET) Tu Trastero continua su expansión con la apertura de un nuevo Centro en el sur de Madrid, en Alcorcón, y refuerza su posición como segundo operador del sector de alquiler de trasteros y mini-almacenes (self-storage) en España y el primero de capital íntegro español. Además, se consolida como la única empresa digital, con una gestión 100% online en el sector, gracias a la completa digitalización de todos sus procesos y operaciones Tu Trastero continúa con su crecimiento, con la apertura de un Centro Alcorcón. En el año 2020, se ha inaugurado también un Centro en Móstoles, alcanzando la cifra de 10 Centros propios en toda España.

El Centro Alcorcón, ubicado en la calle Las Fabricas 2, de Alcorcón, cuenta con 5.000 m2, con más de 800 módulos y más de 60 tamaños distintos, destinados a particulares, autónomos y empresas. Son módulos diseñados para almacenar todo tipo de bienes que quedan protegidos gracias a los sofisticados sistemas de seguridad (alarmas, control de accesos, vigilancia 24 horas con CCTV y conexión a central de alarmas las 24 horas).

El Centro Alcorcón, se caracteriza por su accesibilidad, las 24 horas, con magníficas zonas de carga y descarga, para todo tipo de vehículos, con una amplio aparcamiento y 4 muelles.

Con este nuevo Centro, Tu Trastero alcanza la cifra de 40.000 m2 para almacenaje privado, tanto de particulares como de empresas, con precios muy competitivos y una calidad y servicio inigualables.

Tu Trastero también presta a sus clientes, dos productos o servicios adicionales:

Material de embalaje con su tienda online, Tu Caja Material de Embalaje,

La realización de portes y mudanzas, Tu Mudanza. En el año 2020 Tu Trastero ha consolidado y perfeccionado su modelo de gestión 100% digital y online, basado en la digitalización y domotización de su operativa, procedimientos, gestión comercial y logística de sus Centros, lo que permite la unificación de la gestión y dirección obteniéndose grandes sinergias, ahorros de costes y mejoras de calidad para los clientes.

El plan de negocio de crecimiento y expansión, según cuenta Rafael Alonso, fundador y presidente de Tu Trastero, se basa en el desarrollo de:

Apertura de 2 o 3 nuevos Centros propios cada año

Desarrollo de Franquicias Gestionadas Comercialmente

Gestión de Empresas del Sector (Outsourcing)

Compra de pequeñas Empresas del sector Este segundo semestre se ha puesto en marcha de la división de franquicias y adquisiciones, para impulsar el crecimiento, basado en las franquicias, en la gestión de pequeños operadores y en la compra de empresas. En opinión de Rafael Alonso, en el sector, existe un amplio número de pequeños operadores ineficientes, pues no cuentan con los recursos necesarios para digitalizarse y adaptarse a los requerimientos actuales.

Actualmente, es líder en la gestión de Empresas y Grandes Cuentas que requieren servicios de almacenamiento privado con diferentes tamaños en diversas ciudades, con un solo contrato e interlocutor, además de amplios servicios como recepción/entrega de mercancías, estanterías, …, evitando la engorrosa búsqueda, y negociación de forma individual por cada ciudad.

La situación producida por el COVID-19, no ha generado dificultades ni a la empresa, ni a los trabajadores, ni a los clientes ya que gracias a la completa y prematura digitalización de Tu Trastero, de un día a otro, se puso en marcha un plan de actuación a través del teletrabajo para seguir la actividad con total normalidad, manteniendo los mismos niveles de servicio. De ello, estan especialmente orgullosos.

www.tutrastero.com

tutrastero@tutrastero.com

