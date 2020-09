​Valora el renting antes de decidirte a comprar

Si estás pensando en cambiar de coche, antes de tomar una decisión definitiva debes valorar entre las opciones la posibilidad del renting, que es un arrendamiento a largo plazo a una empresa que se va a encargar de cubrir todas las necesidades durante ese periodo.



Leasys renting es una buena opción a la que recurrir para obtener todas la ventajas del renting. Con este sistema se paga lo que corresponde, ni más ni menos, puesto que la renta mensual se calcula en función del valor del vehículo y el periodo por el que se vaya a arrendar.



¿Cuáles son las principales ventajas? Despreocuparse y tenerlo todo cubierto con un servicio personalizado. Esa es la clave. Con el renting se cubren todos los gastos del vehículo, entre los que destacan el seguro a todo riesgo sin franquicia y los impuestos, así como las averías, mantenimiento y la asistencia en carretera.



Además, aprovechando los tiempos tan convulsos que nos está tocando vivir, contamos con la ventaja de que una vez que termine el periodo de arrendamiento podamos elegir otro modelo y así cambiar de vehículo sin la inconveniencia de atarnos a un coche durante los próximos diez años.



Antes el renting era algo más enfocado a las empresas y autónomos por sus ventajas fiscales pero ahora se ha extendido entre los particulares y va ganando peso en el mercado porque es la mejor forma de tener siempre un coche nuevo, con todas las necesidades cubiertas y sin tener que encargarse de gestiones y pagos a terceros.



Así se tiene más tiempo para dedicar a cuestiones más importantes. Sólo hay que domiciliar el pago de la cuota mensual y la empresa de renting se encargará de todo lo relacionado con facturas, averías, siniestros o sustituciones.



En la situación económica actual compensa más en la balanza optar por el renting que hacer una enorme inversión en un vehículo nuevo propio. Es además una buena vía de acceso a los vehículos propulsados por energías alternativas como el eléctrico, el híbrido o el impulsado por gas natural. El consumidor puede así probar una de estas opciones sin tener que hacer un gran desembolso. Es una de las grandes ventajas del renting: poder acceder al vehículo deseado sin grandes inversiones de golpe.



En contra del pensamiento de que el renting es caro Nada más lejos. Las empresas de renting tienen una cobertura con una capacidad de compra y de negociación que les permite obtener precios competitivos para el cliente. Si se compara con la financiación de la compra de un vehículo nuevo, el ahorro es importante.



Por otra parte, en el renting no hay oscilaciones en precios. Se trata de una cuota fija que se respeta y se mantiene durante todo el contrato.



En términos de economía es una ventaja fiscal para las empresas nada desdeñable. En el impuesto sobre sociedades y el IRPF las empresas pueden deducirse el 100% de la cuota. El renting es un alquiler tal cual, no ha de contabilizarse como activo ni como pasivo.



Y sobre todas las cosas hay que valorar que en el renting no asumimos riesgos, sólo pagamos una cuota para que nos solucionen todo en cada momento. No hay que estar pendiente de pagar impuestos, enfrentar averías imprevistas, gestiones con el seguro, etc. Y además cuando queramos cambiar de vehículo, nos ahorraremos ponerlo a la venta, enfrentarse a la depreciación del mercado y a todas las gestiones respecto a la transferencia del vehículo.



Plantearse hoy la opción del renting implica que todo sean ventajas.