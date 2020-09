Pogacar y Roglic brillan en el segundo día de Pirineos y Landa mejora ​La ronda gala vivirá este lunes su primera etapa de descanso, en la que se realizarán pruebas PCR a los ciclistas y el resto de personal de los equipos Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

domingo, 6 de septiembre de 2020, 20:08 h (CET)

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) se ha llevado este domingo al esprint la victoria en la novena etapa del Tour de Francia, disputada entre Pau y Laruns sobre 153 kilómetros, mientras que su compatriota Primoz Roglic (Jumbo-Visma) es el nuevo líder de la carrera, arrebatando el maillot amarillo al británico Adam Yates (Mitchelton-Scott).



El joven corredor de 21 años, que el sábado se quedó a 30 segundos de vestir de amarillo, se impuso en la apretada llegada a Laruns, en la que entró junto a un grupo de cinco corredores en el que se encontraba su compatriota Roglic, segundo de la etapa.



El suizo Marc Hirschi (Team Sunweb) protagonizó la gran escapada del día, pero fue atrapado a menos de dos kilómetros para la línea de meta y tuvo que conformarse con el tercer puesto del día. Mientras, el colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers) y el español Mikel Landa (Bahrain-McLaren) completaron el 'Top 5'.



La ronda gala vivirá este lunes su primera etapa de descanso, en la que se realizarán pruebas PCR a los ciclistas y el resto de personal de los equipos. La competición se reanudará el martes con la décima etapa, que cubrirá 168,5 kilómetros entre la isla d'Oléron en Le Château-d'Oléron y la isla de Ré en Saint-Martin-de-Ré, un recorrido costero muy propenso al viento cruzado y los abanicos en el pelotón.

