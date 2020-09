Ambulancias Marina, aspectos interesantes sobre las ambulancias Comunicae

viernes, 4 de septiembre de 2020, 14:48 h (CET) Las ambulancias son vehículos especiales, los más comunes entre los vehículos adaptados a funciones de utilidad pública para salvar vidas Pero también hay diferencias en este campo.

Las ambulancias privadas de transporte médico se diferencia de las ambulancias de emergencia, que son menos especializadas que las de transporte intensivo.

¿Tipos de ambulancias?

Según las necesidades sanitarias, hay diferentes tipos de vehículos de rescate.

Las ambulancias son las más comunes y conocidas, pero no hay que olvidar de todas las categorías y tipos de ambulancias de transporte médico privado para uso especial, los vehículos de rescate rápido, los helicópteros de rescate, los aviones de transporte médico, las motocicletas y todos aquellos medios para llevar a los paramédicos a lugares de difícil acceso.

Como se puede entender, hay una variedad de vehículos, todos con características específicas, pero con una función común: ayudar a un ciudadano herido, enfermo o en estado de dificultad.

La ambulancia en las calles y el helicóptero son los dos medios que pueden transportar a una persona al hospital más cercano o más apropiado.

Ambulancia de transporte

La ambulancia de transporte es un vehículo con características estructurales compatibles con al menos el tipo "B".

Este tipo de ambulancia está dotada, como mínimo, del equipo adecuado para asistir a las personas que no se espera que se desarrollen en condiciones críticas durante el viaje.

Según el tipo de transporte, la configuración de la ambulancia puede variar según la función de las necesidades del paciente y de las aptitudes del personal que lo acompaña a bordo.

Por esta razón, las ambulancias de transporte a veces están equipadas con cunas térmicas y todos los dispositivos para transportar a todos los pacientes de un hospital a otro.

Rescate en ambulancia

La ambulancia de rescate es un vehículo con características estructurales compatibles al menos con el tipo "A”.

Este tipo de ambulancia está equipada con todo el equipo necesario para proporcionar un apoyo básico a las funciones vitales del paciente crítico, incluida la desfibrilación con un dispositivo semiautomático.

Sin entrar en los detalles numéricos del equipo, en primer lugar, están todos aquellos dispositivos que pueden permitir al personal de a bordo evaluar los parámetros vitales del paciente las ambulancias de rescate.

También hay varios botiquines por ejemplo, para amputaciones, quemaduras, partos fuera del hospital que puede permitir a los paramédicos ocuparse de diferentes tipos de emergencias con las habilidades para salvar vidas a todas las personas.

Por lo general, también hay una mochila que contiene el material más utilizado fuera de la ambulancia, a fin de que la intervención sea más cómoda y siempre se pueda llevar todo lo necesario para hacer frente a casi cualquier tipo de emergencia.

Ambulancia de rescate avanzado

La ambulancia de rescate avanzada es un vehículo con características estructurales compatibles al menos con el tipo "A".

Este tipo de ambulancia está equipada con todo el equipo necesario para el apoyo avanzado de las funciones vitales de los pacientes en condiciones críticas.

Además de todas las ayudas presentes en la ambulancia de rescate, esta ambulancia está equipada en primer lugar con un monitor multiparámetro, es decir, capaz de medir y monitorizar trazas electrocardiográficas, etc.

¿Por qué las ambulancias tienen diferentes formas: el papel de la ambulancia en el compartimento médico?

Existen ambulancias que son diferentes a las unidades móviles de cuidados intensivos, por ello cuando se encuentra en la calle tienen diferentes tipos, formas, colores, con funciones similares: ahora se puede tratar de distinguir.

Las ambulancias pertenecen a una asociación, un organismo público o una empresa privada.

Ninguna ambulancia puede hacer servicios privados sin ser rastreada hasta una entidad legal.

Todas las ambulancias deben ser aprobadas para el transporte de personas para poder tener esta definición.

Las ambulancias, si no son para el servicio de emergencia, generalmente no están obligadas a llevar un ventilador pulmonar o un desfibrilador.

¿Qué es lo que no puede faltar en una ambulancia?

Todas las ambulancias están equipadas con el tamaño de las principales furgonetas comerciales ligeras.

Por lo tanto, se puede tener un compartimento de conducción, ocupado por el conductor y un pasajero. Detrás de él debe haber un compartimento médico, llamado compartimento médico de ambulancia, que puede ser ocupado por los paramédicos y los pacientes, estos últimos en un número nunca mayor de 2.

Extintores de incendios

Antorchas

Dispositivos de emergencia acústicos y luminosos

Guantes, máscaras, gafas...

Aspirador de secreciones

Camilla autocargable

Oxígeno… Además, todas las ambulancias están equipadas con ayudas básicas para el manejo de las vías respiratorias como el globo autoexpansivo y máscaras de diversos tamaños y con las que se utiliza el manejo del paciente traumatizado como la tabla espinal, camilla con cucharón y diversas correas de inmovilización.

