PROINCAR: ¿Qué es la calderería industrial?

viernes, 4 de septiembre de 2020, 14:54 h (CET) La calderería industrial es el comercio de equipos de fabricación a partir de chapas de acero, acero inoxidable, cobre, etc., tubos y perfiles. La misión del hojalatero se divide en tres etapas principales Diseño de la calderería industrial

La calderería industrial primero estudia el dibujo que permitirá hacer el objeto. Se puede transferir las indicaciones de forma proporcionadas por el dibujo a la chapa en tamaño real: es el trazado de las dimensiones.

Luego corta los trozos con una cizalla o un soplete. Las piezas de metal todavía tienen que ser moldeadas, usando varios procesos: doblado, plegado, enrollado, aplanado, estampado, etc. Luego viene el paso de ensamblaje por soldadura, remachado, grapado, pegado, etc. Si se quiere saber más sobre la calderería industrial, se puede seguir leyendo el artículo.

Seguimiento in situ

Si se está trabajando en una estructura muy grande, como una casa de cubas o una tubería industrial, él equipo se tendrá que ir al sitio para montar la estructura en el lugar.

Producción y mantenimiento de la calderería industrial

Después de instalar el producto final, algunos profesionales que se dedican a la fabricación de calderería industrial como Proincar se encargan de mantener y reparar este equipo industrial.

Métodos de trabajo utilizados en la fabricación de calderas

Ya en la Edad Media, las personas necesitaban los servicios de una calderería industrial y los caldereros artesanos trabajaban la chapa a mano con técnicas llamadas "golpeo y martilleo" para diseñar calderos cotidianos u objetos de arte religioso.

En el siglo XIX, aparecieron máquinas como la prensa de estampado y los tornos de repujado. La artesanía aún está evolucionando, pero muchos métodos de calderería industrial siguen siendo ancestrales.

¿Qué es el trazado?

Consiste en dibujar piezas planas sobre el material antes de pasar a la fase de corte de las piezas, utilizando máquinas automatizadas 2D o 3D.

Encogimiento

El metal es trabajado desde el centro hacia afuera por martilleo, lo que hace que el metal se doble poco a poco. Gracias a una herramienta llamada "doblador", el calderero tendrá que limitar estos pliegues, de ahí el término "restringido". Cuando se obtiene la forma deseada, el metal se aplana.

Estampado

El metal se trabaja desde el exterior hacia el centro, para formar un hueco con un martillo o un mazo.

Aplanamiento

Esta operación tiene lugar después del encogimiento o el estampado. Consiste en endurecer el metal por medio del trabajo, para solidificarlo y pulirlo.

Conformación

Esta es la última etapa los elementos previamente trabajados se ensamblan mecánicamente o por soldadura.

Los diferentes métodos de ensamblaje en la fabricación de calderas

Los profesionales en la fabricación de calderas industriales pueden utilizar uno de los tres métodos de montaje:

- Articulaciones removibles

Sistema de bolting (Atornillado)

Sistemas de cierre mecánico (resorte, clipaje, cilindros)

Sistemas de cierre rápido (autoclave)

- Ensamblajes mecánicos permanentes.

Grapado, para hojas finas (hasta 1,5 mm): los extremos de la hoja se doblan para encajarlas y engraparlas.

Remachando, para ensamblar partes de cualquier grosor usando remaches.

Expandir, para ensamblar un tubo por expansión en una parte.

- Ensamblajes permanentes, principalmente basados en técnicas de soldadura o de soldadura fuerte.

¿En qué sectores industriales opera la calderería industrial?

La fabricación de calderas es una actividad poco conocida, pero está presente en todo el entorno, desde los electrodomésticos hasta los ascensores y la carrocería de los coches. Una empresa de metalurgia artesanal utiliza la calderería industrial, pero sobre todo muchos sectores industriales.

En la industria alimentaria

La industria alimentaria tiene una fuerte demanda de equipos necesarios para procesar y almacenar grandes cantidades de alimentos como silos, tanques de almacenamiento, hornos, mezcladoras, autoclaves, cintas transportadoras, seccionadoras, calibradoras, máquinas de envasado, etc.

El sector químico

El calderero diseña tanques de almacenamiento de fluidos, tuberías de transporte, molinos o trituradores de sólidos, reactores o agitadores para la fabricación de productos químicos.

En el sector energético

En la petroquímica, el equipo para extraer o procesar petróleo o gas requiere la fabricación de calderas. La energía nuclear, pero también la energía térmica o hidroeléctrica, requieren la construcción de conductos, boquillas, turbinas, recipientes de reactores y calderas. Las centrales nucleares también requieren un servicio permanente de mantenimiento y reparación, actividad en la que participa el calderero.

En el sector del Transporte

Para el transporte terrestre, el calderero hace productos como el chasis y la carrocería para ADIF.

En el sector Aeronáutico

Se trata de dar forma a las estructuras de los aviones.

En la industria de la construcción naval

La construcción naval abarca todo tipo de buques a escala industrial, como cruceros, cargueros, pero también buques de guerra, buques de investigación oceánica y remolcadores.

