JMB GRUPO certifica, con Applus, su protocolo frente al COVID19

viernes, 4 de septiembre de 2020, 15:00 h (CET) JMB GRUPO, empresa especializada en la limpieza y desinfección de flotas con más de 30 años de experiencia, ha obtenido su certificado "Protocolo de medidas de LIMPIEZA, DESINFECCIÓN OZ PLUS y CONTROL FRENTE AL COVID19" Ha sido la empresa certificadora Applus, que ya ha certificado a grandes empresas como Iberia u Hospitales como los de Quirónsalud, la que ha supervisado todo el proceso con la máxima garantía y así emitir esta nueva certificación que se suma a la ISO 45001; ISO 14001 e ISO 9001, existentes en JMB.

El protocolo certificado de JMB contempla la trazabilidad y control de la limpieza y desinfección en diversos escenarios, teniendo en cuenta a clientes, empleados y proveedores, con procedimientos claros, sencillos y de resultados medibles.

“A lo largo de la pandemia, varios canales de comunicación como Antena 3/TV Española se hicieron eco de que teníamos una máquina que desinfectaba virus, bacterias y hongos que pudimos demostrar con informe técnico profesional.

Ya teníamos la garantía y la prueba demostrable de la eficacia de nuestra OZ Plus. Con todo eso, quisimos dar un paso más y que fuera una certificadora externa la que analizara nuestros protocolos y resultados para tener la confirmación suprema, por escrito y así poder aportar los protocolos certificados a nuestros clientes para que también la puedan utilizar, para la seguridad de su transporte.” afirma Imanol Bueno, gerente de JMB.

El certificado del protocolo y alcance del mismo, está disponible en la web de la empresa en https://www.jmbgrupo.com/calidad/

En palabras de Claudia Araujo, directora de marketing de JMB, confirma que “conocemos muy de cerca, la actual situación del sector. La preocupación existente por aportar valor y seguridad a los viajeros, a los padres de familia y niños que llevan al colegio, a los trabajadores de empresas que transportan, a los que entran en sus locales, en sus agencias de viajes, etc…. Por eso, a todos los clientes que tengan la Oz Plus, les ofrecemos en nuestro CAMPUS JMB, nuestra plataforma on line, el protocolo completo de desinfección para que lo utilicen y/o adapten a sus empresas".

“Queremos facilitar el trabajo a nuestros clientes. Para todo mi equipo, esta nueva certificación es un honor, sobre todo en este momento que todos estamos trabajando duro para frenar al COVID19 de forma segura y demostrable”, comenta Imanol Bueno, Gerente de JMB.

En la plataforma también los clientes van a poder encontrar valioso material de Marketing, pegatinas, documentación técnica y normativa. En plena transformación digital del sector, el objetivo de JMB, es que todos sus clientes tengan la información relevante a un click de distancia.

