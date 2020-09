Stonethorn, el corazón oscuro de Skyrim continúa en TESO Comunicae

viernes, 4 de septiembre de 2020, 13:20 h (CET) La actualización 27 y el contenido descargable de mazmorras Stonethorn, continuación de la aventura de un año de duración de The Elder Scrolls Online Dark Heart of Skyrim, ya están disponibles tanto para PC, Stadia, Xbox One y PlayStation 4, con una serie de mejoras practicas, correcciones y ajustes de equilibrio La penúltima actualización de Dark Heart of Skyrim trae dos nuevas mazmorras a TESO — Castle Thorn y Stone Garden—, ambas repletas de bestias monstruosas, duras batallas, nuevas misiones y más logros, conjuntos de objetos y coleccionables. Aunque ambas forman parte de una narrativa más amplia y extensa, cualquier jugador puede entrar y disfrutar de ellas sin tener que haber jugado a las aventuras anteriores de Dark Heart of Skyrim.

El contenido descargable de Stonethorn se compone de dos mazmorras, Castle Thorn, donde un ejército de vampiros surge de entre los muros fortificados, encabezado por la señora de la fortaleza, la poderosa Lady Thorn. Antes de que esta temible hueste pueda marchar contra la gente de Skyrim Occidental, los jugadores deberán asaltar la fortaleza, derrotar en combate a esta legión monstruosa y poner fin a su invasión. Por otro lado, ​Stone Garden, donde el alquimista loco Arkasis ha estado engendrando terribles abominaciones en su laboratorio secreto. Las oscuras creaciones de Stone Garden, en lo más profundo de las cavernas de Blackreach, no se parecen a nada con lo que se hayan enfrentado antes los jugadores. Lo que es particularmente interesante, sin embargo, es un mecanismo especial relacionado con los hombres lobo, que también se puede reconocer, y es que los hombres lobo obtienen mecánicas especiales solo para la mazmorra, que los convierten en gigantes, y da acceso a cinco habilidades especiales y un ataque definitivo. Sin embargo, todo este contenido es único y está diseñado solo para la mazmorra, no se podrá usar fuera.

La actualización gratuita trae además varias mejoras prácticas, correcciones y ajustes de equilibrio, rutas para personajes en el sistema de viviendas, mejoras en el rendimiento del juego y correcciones y ajustes de equilibrio.

