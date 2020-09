La colaboración del sector público y privado clave para la distribución de vacunas de la COVID-19 según DHL Comunicae

viernes, 4 de septiembre de 2020, 13:12 h (CET) La entrega global de 10 mil millones de dosis de vacunas necesitará amplias cadenas de suministro médico. Un informe técnico, realizado por DHL, identifica desafíos críticos en la logística de COVID-19. El informe proporciona un marco para abordar futuras emergencias de salud, más allá de la COVID-19 Con la llegada de las primeras autorizaciones de uso de emergencia para las vacunas COVID-19, que se espera que sean efectivas en el último trimestre de 2020, los proveedores de logística se enfrentan al desafío de establecer, rápidamente, cadenas de suministro médico para administrar sueros en cantidades nunca vistas hasta ahora, con más de diez mil millones de dosis en todo el mundo. DHL, en colaboración con McKinsey & Company como socio de análisis, ha publicado un documento técnico sobre logística de entrega estable para vacunas y productos médicos durante el COVID-19 y futuras crisis de salud.

Actualmente, se están desarrollando y probando más de 250 vacunas en siete plataformas. Dado que las vacunas COVID-19 han superado las fases de desarrollo, es probable que se impongan estrictos requisitos de temperatura (hasta -80 ° C) para ciertas vacunas, para así garantizar que su eficacia se mantenga durante el transporte y el almacenamiento. Esto plantea nuevos desafíos logísticos para la cadena de suministro médico existente, que distribuye de manera convencional las vacunas a ~ 2–8 ° C. En el documento, DHL evalúa cómo el transporte de vacunas, como producto altamente sensible a la temperatura, se puede gestionar de manera eficaz para combatir la propagación del virus. El alcance de esta tarea es inmenso: para proporcionar una cobertura global de las vacunas COVID-19, se requerirán hasta ~ 200.000 envíos de pallets y ~ 15 millones de entregas en cajas de frío controlado, así como ~ 15.000 vuelos en las diversas configuraciones de la cadena de suministro.

"La crisis de COVID-19 surgió con una amplitud e impacto sin precedentes. Requería que los gobiernos, las empresas y la industria de la logística se adaptaran rápidamente a los nuevos desafíos. Como líder mundial en logística, queremos compartir nuestra experiencia de operar durante una de las mayores crisis de salud de la historia reciente, para desarrollar estrategias en un mundo cada vez más conectado", ha explicado Katja Busch, directora comercial de DHL. "Con el objetivo de proteger vidas contra la pandemia, los gobiernos se han movido para tomar un papel más activo en las cadenas de suministro médico. Durante los últimos meses, hemos demostrado que una planificación suficiente y las asociaciones adecuadas dentro de la cadena de suministro pueden desempeñar un papel clave, a medida que los gobiernos trabajan para asegurar suministros médicos críticos durante emergencias de salud como esta".

La futura gestión de crisis de salud pública para incluir asociaciones público-privadas

Desde el estallido de la pandemia, la demanda de suministros médicos ha aumentado. Por ejemplo, UNICEF obtuvo 100 veces más mascarillas faciales y 2000 veces más guantes médicos que en 2019. Traer suministros médicos desde lugares de origen distantes, para usarlos en primera línea, ha sido una de las actividades más cruciales en la gestión de la respuesta a una pandemia, en la primera fase de esta emergencia sanitaria. Para los equipos de protección individual, específicamente, la logística de entrada fue un desafío importante, debido a que la producción está geográficamente muy concentrada, la capacidad de carga aérea es limitada y existe una falta de controles de calidad en la llegada a cada país. Para garantizar un suministro médico estable en una futura crisis de salud, los gobiernos deben establecer una configuración integral de estrategias y estructuras de crisis de salud pública con asociaciones de los sectores público y privado.

Para iniciar el diálogo entre los diferentes actores y mejorar la resiliencia ante una pandemia en la logística de suministros médicos, DHL proporciona un marco para la cooperación entre las empresas de logística y las autoridades, los políticos, las ONG y la industria Científica relacionada con la salud. El marco ayuda a establecer medidas para garantizar unas cadenas de suministro lo más estables y seguras posibles. Además de un plan de respuesta a emergencias, esto incluye una red de asociaciones, una sólida infraestructura logística física y transparencia en la cadena de suministro habilitada por IT. Por último, debe establecerse una unidad de respuesta con un mandato claro para que todas las actividades críticas se pueden implementar rápidamente.

Documento técnico completo en el siguiente enlace: https://www.dhl.com/pandemic-resilience

