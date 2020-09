Análisis avanzado, automatización de procesos y otras vías data-driven, claves en el Data&cIA Congress 2020 Comunicae

viernes, 4 de septiembre de 2020, 12:52 h (CET) El congreso abordará el sector desde 9 niveles diferentes: Data Ethics, Gobierno del Dato, Inteligencia Artificial, Arquitectura de datos, El futuro del dato; Visualización de datos; Startups; Blockchain y Ciberseguridad. Y está dirigido a CDO’S, directores IT, AI Managers, Business Development, Investigadores y Analistas El próximo día 17 de septiembre se celebrará el Data&cIA Congress 2020, el mayor evento profesional en España sobre Big Data e IA aplicado al negocio, organizado por Big Data Magazine, que pretende poner sobre la mesa las diferentes problemáticas a las que se enfrentan los CDO´s (Chief Data Officer) y responsables del desarrollo de la Inteligencia Artificial de las empresas. La segunda edición del congreso se realizará este año en un formato híbrido que responde a las necesidades actuales de seguridad y prevención, de modo que se podrá asistir al evento de manera presencial en el Palacio de Hielo de Madrid, cumpliendo cada una de las medidas preventiva recomendada por las autoridades sanitarias en un aforo limitado, al tiempo que se retransmitirá por streaming para toda España y Latinoamérica.

2020 y el análisis de datos de las empresas españolas: claves de adaptación y supervivencia

Las turbulencias económicas y sociales de los últimos meses están haciendo que las empresas vuelquen más que nunca sus esfuerzos en la optimización de los datos a través de la Inteligencia Artificial y adoptando una cultura ‘data-driven’ que les ayude a adaptarse y sobrevivir. La necesidad de establecer modelos de predicción, el análisis avanzado y en tiempo real, la calidad del dato o la automatización de los procesos son algunos de los principales retos de las empresas de cara a los próximos años.

En palabras de Samuel Rodríguez, fundador de BigData Magazine, en momentos como el actual es cuando más se hace necesario la realización de este tipo de eventos, para compartir ideas y acercar las últimas novedades y casos de éxito a los profesionales del sector del dato en España. No podíamos permitir que la actual situación sanitaria nos dejase sin celebrar la II edición de Data&cIA Congress este año; nos hubiera gustado celebrarlo en formato físico para estar cerca de nuestra audiencia, pero hemos tenido que apostar por un evento híbrido; donde la agenda y las ponencias tendrán lugar en un escenario físico con una realización profesional, para que el contenido llegue con la mayor calidad a casas y oficinas a través de una plataforma de última generación que permitirá ver el contenido live y on demand, además de poder interactuar con todos los asistentes al mismo.

DATA&cIA Congress 2020 abordará el sector desde 9 niveles diferentes: Data Ethics, Gobierno del Dato, Inteligencia Artificial, Arquitectura de datos, El futuro del dato; Visualización de datos; Startups; Blockchain y Ciberseguridad. Y está dirigido a CDO’S, directores IT, AI Managers, Business Development, Investigadores y Analistas.

Entre los patrocinadores del congreso se encuentran con Snowflake, Graph Everywhere, Keepler, Experis Solutions y Ganta Bi, y como colaboradores AI-Network, Fundación Big Data, MSMK y Axicom además de Ecommerce News y Cybersecurity News.

Entre los ponentes actualmente confirmados se encuentran:

Rafael Fernández Campos, CDO de Bankia

Daniel Escuder, CDO de Palladium Hoteles

Raúl Moreno, Responsable de Gobierno del Dato y Calidad de LaLiga

Jorge Herrero, Director de Innovación, Desarrollo de Negocio y Fidelización de Ebay en Sur de Europa

Pedro Tome, responsable de departamento de innovación disruptiva y big data de EVO Banco

Fernando Cisneros, director digitalización y robótica en el grupo Prosegur

Antonio Font, Business Intelligence Director en Cajamar

Bernat García, Head of data & analytics de Dorna

Enrique González, Sales Sirector Spain & Portugal de Snowflake Computing

Josep Tarruella, Co-founder de Graph Everywhere

Juan María Aramburu, CEO de Keepler Data Tech

Gonzalo Bueno, Senior Manager en Experis Solutions Fecha y hora: Miércoles, 17 de septiembre: 08:30 a 14:30h

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.