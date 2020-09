Los beneficios del huevo en el desayuno según Despensa Ecológica Comunicae

viernes, 4 de septiembre de 2020, 12:53 h (CET) Su alto contenido de vitaminas A, D y E hacen de los huevos ecológicos un desayuno saludable Comprar huevos de granjas ecológicas es una tendencia en alza. Los múltiples beneficios nutricionales que poseen han hecho que cada vez sean más quienes acudan a comprar productos ecológicos para ponerlos en su mesa a la hora del desayuno. Se ha desmentido que su consumo cause colesterol, así como también se rechaza cualquier tipo de desayuno basado en productos azucarados y bollería industrial.

La empresa Despensa Ecológica es una de las que trabaja con este tipo de huevos. Se trata de un alimento rico en proteínas que contiene un lato valor biológico. Sobre todo es utilizado por aquellas personas que practiquen deporte, ya que ayuda en gran medida a construir la masa muscular.

La grasa de la yema de huevo es saludable y contiene vitaminas A, D y E. Desayunar tan solo dos huevos hace que se obtenga casi la mitad de vitamina D diaria que debe de consumir un adulto promedio. Además, esta grasa también es rica en omega 3, ayudando a mejorar la salud cardiovascular.

Los especialistas informan que es necesario evitar los desayunos con alto contenido en carbohidratos. Dado que este tipo de comidas harán que a media mañana se note una bajada de la energía debido a los picos de insulina. Pero en el caso de los huevos, un alimento sin carbohidratos, no se modificarán los niveles y por tanto se reducirá la posibilidad de tener diabetes a largo plazo.

Comprar productos ecológicos proporciona la tranquilidad de saber que los productos adquiridos no contienen ningún tipo de pesticida o tratamiento que pueda ser nocivo para la salud. Así como también poseen un sabor mucho más natural a precios normales.

El consumo de huevos ecológicos es cada vez más común. Aportando un toque distinto a gran cantidad de platos y comidas. Sus múltiples beneficios han hecho que se posicionen como uno de los productos estrella dentro de la gama ecológica según Despensa Ecológica.

