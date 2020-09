​Los cinco elementos clave que definen a un buen centro de desintoxicación En los últimos tiempos, las clínicas de desintoxicación han desarrollado nuevos tratamientos avanzados para combatir todo tipo de adicciones Redacción Siglo XXI

viernes, 4 de septiembre de 2020, 10:13 h (CET)

Sin duda alguna, el mundo de las adicciones ha cambiado por completo en los últimos años, ya que hoy en día, existen multitud de opciones para desintoxicarse. Las clínicas y los centros de adicciones han experimentado una gran evolución, la cual se puede ver reflejada en sus tratamientos rápidos, efectivos y sin dolor. Se puede decir, que nunca antes había sido tan fácil superar una adicción.



A pesar de las facilidades ofrecidas por estas clínicas especializadas en adicciones, muchas familias están desesperadas, porque no saben cómo elegir el mejor centro de desintoxicación. Para no tener problemas en este aspecto, los expertos recomiendan acudir a un centro de desintoxicación especializado.



En estos centros de desintoxicación, las personas pueden superar sus adicciones, puesto que reciben tratamientos avanzados que se adaptan a sus necesidades. Algo inimaginable hace unos cuantos años, pero que hoy en día se ha convertido en una auténtica realidad de la que cada vez se benefician más usuarios. Pero, ¿cuáles son los elementos clave que deben definir a una buena clínica de desintoxicación?



Instalaciones adecuadas Probablemente, uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de elegir un centro de desintoxicación, reside en la calidad de las instalaciones. Y es que una clínica de adicciones debe contar tanto con unidades hospitalarias, como con unidades ambulatorias. Además, estos centros especializados en adicciones, también tienen que ofrecer otros servicios más específicos.



El laboratorio clínico y el servicio de resonancia magnética son algunos de los mejores ejemplos en este sentido, sin embargo, la unidad de cuidados intensivos ha pasado a ser uno de los servicios especializados más utilizados en los últimos tiempos. Para los que lo desconozcan, en esta unidad específica, los profesionales de las clínicas llevan a cabo desintoxicaciones ultrarrápidas de opiáceos bajo sedación.



Profesionales sólidos Otro de los elementos que definen a una clínica de desintoxicación de calidad es el equipo de profesionales, ya que debe estar formado por los mejores especialistas de cada rama. Es decir, la plantilla del centro de adicciones tiene que estar constituida por psicoterapeutas, médicos generalistas y médicos intensivistas, además de por una amplia variedad de especialistas en otros servicios médicos.



Y es que en las clínicas de desintoxicación deben trabajar auténticos profesionales, que estén totalmente capacitados para dirigir los servicios de laboratorio, enfermería, radiodiagnóstico, hostelería, nutrición y entrenamiento personal. Además, cada vez son más los centros de desintoxicación que también cuentan con un nutrido grupo de expertos en el área de mindfulness -meditación-.



Programa de seguimiento médico Como ya se ha comentado anteriormente, en la actualidad, la mayoría de las clínicas de desintoxicación han desarrollado nuevos tratamientos para combatir todo tipo de adicciones -alcohol, tabaco, drogas ilegales, ludopatía, nuevas tecnologías, etcétera-. La calidad y la efectividad resultan claves en este sentido, de forma que estos centros especializados no dejan de investigar en ningún momento.



Por ello, antes de seleccionar una clínica de adicciones, los expertos en la materia aconsejan echar un vistazo a su programa de seguimiento médico. Y es que además de efectivo, el tratamiento de la adicción debe ser confortable para el paciente. Esto quiere decir, que las personas no tienen que sufrir para superar su adicción, puesto que hoy en día, existen multitud de técnicas y métodos que se adaptan a cada caso.



Buena intervención farmacológica Por otro lado, las personas también deben asegurarse de que el centro especializado en adicciones ofrece una buena intervención farmacológica. Por ejemplo, en la ya mencionada clínica de desintoxicación TAVAD, las personas reciben una intervención intensa, que permite acelerar la regulación de las estructuras cerebrales que han sido dañadas por el consumo de sustancias como el alcohol, la cocaína, los tranquilizantes, la heroína o la metadona.



De este modo, cualquier persona puede acceder a un programa de tratamiento de la adicción que combina diferentes terapias, tales como la psicoterapia, la nutrición, el mindfulness o el ejercicio físico -además de la correspondiente medicación-. Y es que la principal finalidad de estos tratamientos es regular algunas estructuras del cerebro como el área ventral tegmental, la cual se ve gravemente afectada por el consumo de drogas.



Las instalaciones de la clínica, la profesionalidad del equipo asistencial, la calidad del programa de seguimiento médico y la efectividad de la intervención farmacológica son algunos de los factores que hay que tener en cuenta a la hora de decantarse por un centro de desintoxicación, sin embargo, las personas también deben fijarse en la tasa de éxito de los tratamientos de adicciones. Según los datos publicados por TAVAD, esta clínica de desintoxicación consigue una tasa de éxito del 81% en sus tratamientos, mientras que obtiene un porcentaje de éxito del 100% en las desintoxicaciones. Unos resultados que han estado avalados por organismos como la Agencia Estatal de Tecnologías Sanitarias del Instituto de Salud Carlos III, y que se pueden consultar fácilmente en diversas publicaciones científicas.

