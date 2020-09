Esparreguera ofrece WiFi gratis a sus vecinos gracias al programa WiFi4EU Comunicae

jueves, 3 de septiembre de 2020, 17:00 h (CET) Los vecinos y visitantes de Esparreguera (Barcelona) disponen de acceso a Internet de alta velocidad, seguro y gratuito. El Ayuntamiento de esta villa milenaria ha instalado 14 puntos de acceso WiFi distribuidos por todo el municipio, que conectan y dan servicio tanto al centro de la población, como a zonas urbanas más alejadas que tenían problemas de conectividad El proyecto, enmarcado en la iniciativa WIFI4EU de la Unión Europea, cuyo objetivo es ofrecer WiFi en espacios públicos, se puso en marcha en dos semanas y aporta a los ciudadanos una conectividad que resulta crítica en la actual situación sanitaria y económica.

Para Joan Córdoba, responsable del servicio de Sistemas de Información del Ayuntamiento de Esparreguera, con este proyecto “Hemos dado un paso más hacia la transformación digital de nuestro municipio, conectando y dando cobertura a todos los barrios y colocando puntos WiFi en los lugares con más afluencia.” Los técnicos del ayuntamiento contaron con el soporte profesional de Sintelec, responsable de la integración y despliegue, Cambium Networks, fabricante de los sistemas de red inalámbrica y WiFi, y Wifidom, Master Distributor de Cambium Networks, que suministró todo los equipos.

Tras seleccionar y estudiar los requerimientos de las ubicaciones para la instalación de los puntos de acceso WiFi que iban de las zonas céntricas, como la plaza del ayuntamiento o la plaza central, hasta barrios más alejados, como el Barri font o Mas d’en gall, se diseñó la red Wimax necesaria para proveer de internet a todos los puntos seleccionados y que, también, se utilizará para mejorar la red de telecomunicaciones municipal para futuros servicios de conectividad.

Gestión en la nube

Todo el sistema está monitorizado a través de la gestión Cloud de Cambium, que asegurar la disponibilidad y rendimiento del servicio, y permite resolver cualquier incidencia en remoto y de forma proactiva y eficaz. Esta plataforma ofrece en tiempo real información detallada y anónima de los usuarios conectados, el ancho de banda utilizado, las zonas con más concurrencia de conexiones…

Los ciudadanos a su vez, pueden acceder a esta red WiFi desde cualquier dispositivo móvil, tablet o portátil. Para conectarse solo deben seleccionar la red WIFI4EU dentro del listado de redes. Una vez seleccionada, los usuarios serán redirigidos a una página segura de inicio de sesión, donde no hará falta introducir contraseña ni datos personales, solo aceptar los términos y condiciones de uso para habilitar la conexión. En cada punto puede haber hasta 250 usuarios simultáneos, a excepción de la Piscina de verano, donde hay capacidad para 500 usuarios.

Conectar la España Vaciada

Coincidiendo con el desarrollo de WIFI4EU, Cambium Networks puso en marcha el proyecto Conectar la España Vaciada cuyo objetivo es impulsar diferentes iniciativas público/privadas para hacer realidad, a corto plazo, una España 100 por 100 conectada. Junto a Cambium Networks, la iniciativa cuenta con el apoyo de los principales proveedores de servicios de Internet inalámbrico WIPS, mayoristas, distribuidores, fabricantes, operadores, CCAA, diputaciones, municipios, etc. “La España vaciada está estrechamente asociada a la España desconectada -comenta Javier Gómez- y en la medida que extendamos la conectividad y el acceso a Internet ayudaremos a cohesionar y estructurar el territorio y la población creando nuevas oportunidades de desarrollo en estas zonas”.

