Biocriptology y Buzome se alían para desarrollar la primera solución de recogida de paquetería sin contacto

jueves, 3 de septiembre de 2020, 14:41 h (CET) Las compañías alcanzan un acuerdo para permitir la recogida y devolución de pedidos sin llaves ni teclados, segura para proteger a los usuarios del coronavirus, y abierta’ a todo tipo de operadores Biocryptology, la compañía de tecnología de identificación biométrica, y Buzome, la plataforma instaladora de buzones inteligentes a los que se accede mediante un código generado con un dispositivo móvil, han firmado un acuerdo de colaboración para el desarrollo de la primera solución que permite la recogida y devolución de paquetes ‘contact less’ en España.

La solución permitirá que las compañías logísticas, los ecommerce y los usuarios puedan hacer uso de la recogida y entrega de paquetes en los buzones inteligentes que Buzome tiene en toda España incrementando la seguridad, trazabilidad y fiabilidad en la entrega de los pedidos gracias a la implantación de la identificación biométrica.

En todas las guías gubernamentales y de consejos de instituciones sanitarias se recomienda evitar tocar superficies comunes, como pomos, interruptores, dinero, barandillas, botones de ascensor o superficie de los buzones. Por lo tanto, con la incorporación de esta tecnología se minimiza el contacto físico en la extracción del paquete del buzón.

Buzome y Biocryptology abordarán la elaboración conjunta de protocolos, procedimientos, pruebas de concepto y soluciones que permitan integrar las tecnologías propias de ambas compañías, a fin de conseguir resultados óptimos. Para abrir estos espacios y recoger o devolver los paquetes, y las gestiones asociadas a los pedidos, será necesaria la identificación mediante huella dactilar, cara o iris lo que evitará tener que presionar los botones de un teclado para que se abra el buzón. La información sobre el destinatario del paquete y su identidad se verifica al capturar un QR en la App de identificación.

En virtud de esta alianza, cualquier operador logístico podrá implantar entre sus canales de distribución la entrega en los espacios de Buzome, gracias a que la solución que se va a ofrecer es de tipo ‘abierta’ y accesible de forma universal para todas las empresas y usuarios que lo deseen. Es decir, cualquier operador logístico o tienda online podrá evitarse desarrollar una app propietaria para hacer la entrega o conectarse vía API en caso de que ya disponga de una. Basta con disponer de la app de Biocryptology que ya permite autenticarse en decenas de páginas web transaccionales.

Buzome es una startup en plena expansión que trabaja en la instalación de buzones inteligentes particulares y comunitarios. Gracias a estos espacios, los usuarios pueden recibir sus compras online o devolverlas en cualquier momento sin tener que estar presentes en un lugar concreto. La compañía ofrece la instalación de estos aparatos a través de una tarifa mensual de alquiler, sin condiciones, tanto a particulares como a comunidades u organizaciones.

“Las entregas de pedidos en buzones inteligentes son ya una realidad y van a seguir creciendo en los próximos meses y años. Es un ámbito de negocio nuevo que todavía está por desarrollar. Incluir la biometría mediante una solución tecnológica abierta es un paso que no se había dado y que se torna fundamental para ofrecer más seguridad a los usuarios”, comenta Javier González, director de Biocryptology.

“Esta alianza marca un antes y un después en el funcionamiento de los buzones inteligentes. A la alta calidad y usabilidad que ofrecíamos se añade una capa adicional de seguridad, trazabilidad y mejora en la experiencia de uso, tanto para consumidores como mensajeros. Tenemos claro que el futuro del comercio online pasa por una logística más sostenible y por soluciones innovadoras de la mano de la tecnología. Esta colaboración, sin duda, marca el camino”, declara Sergio Palmero, CEO de Buzome.

El negocio de los lockers inteligentes en España se encuentra en plena expansión, con un crecimiento del 45% en el último año y con unos 10.000 buzones inteligentes en funcionamiento, tanto para click and collect, como en puntos de recogida o en edificios de viviendas y oficinas de empresas. Gracias a la maduración del mercado e-commerce en España y debido a la influencia de la pandemia de coronavirus, la previsión es que España llegue a niveles de crecimiento de Estados Unidos, donde es ya del 75 % anual.

Además, el 80% de los españoles utiliza su domicilio como lugar de recogida. Es una de las razones que hacen más atractivas las soluciones como Buzome, ya que están destinadas a edificios de viviendas o empresa y garantizan la entrega a la primera en el 100% de los casos.

