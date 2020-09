La marca neuroons de la tecnológica OpenSistemas lidera la internacionalización de la compañía Comunicae

jueves, 3 de septiembre de 2020, 09:01 h (CET) La tecnológica OpenSistemas lanza su marca neuroons para liderar la innovación y la globalización de la compañía con el foco en Data Intelligence. Bajo esta nueva marca se incuban y conciben los proyectos y servicios más disruptivos basados en Inteligencia Artificial, Datos, Internet of Things y New User Interaction, las tecnologías más avanzadas en UX/UI neuroons nace para acompañar a los clientes con las tecnologías más novedosas en Inteligencia Artificial, Data, IoT y New User Interaction, las áreas de conocimiento englobadas en la línea de negocio Data Intelligence, y para liderar el actual proceso de internacionalización. Bajo el claim “Delivering the future today”, la exploración, innovación y creación de soluciones y productos disruptivos se convierte en prioridad para la nueva marca.

La identidad de marca basada en el logotipo y la imagen corporativa de neuroons transmiten esta realidad, cada vez más global y disruptiva. “Presentamos una propuesta de valor que busca ofrecer a nuestros clientes las mejores soluciones especializadas con la inteligencia de los datos como máxima, y que esta especialización esté implícita en la identidad de la compañía”, destaca Javier Sotomayor, CEO de neuroons.

El proceso de globalización que la compañía española OpenSistemas comenzó con la llegada de la COVID-19 se ha materializado con la apertura de oficina en Dublín, Irlanda, desde la que opera un equipo de personas que traccionan esta internacionalización y trabaja en la apertura de nuevos mercados de habla inglesa.

“En Irlanda hemos encontrado las condiciones idóneas y requisitos necesarios para establecer la base de operaciones de neuroons a nivel global. Desde allí, nuestro equipo internacional está trabajando ya en llevar la propuesta de neuroons a los países de habla inglesa”, afirma Sotomayor.

En este sentido, la cultura abierta de la compañía matriz, OpenSistemas, ha facilitado el arranque de las operaciones a nivel internacional. Las personas innovadoras y creativas que integran el equipo de neuroons, independientemente de dónde estén ubicadas, tienen un objetivo común, el de cambiar el mundo y generar confianza en los clientes a través de la creación de productos y servicios que hagan avanzar a la sociedad.

IA, Data, IoT y New User Interaction, los pilares tecnológicos de neuroons

La nueva propuesta de marca y de negocio se apoya en el uso de herramientas propias que provee la Inteligencia Artificial y el aprendizaje continuo como los pilares para ofrecer servicios y productos innovadores, a la vez que se mantiene la misma inspiración abierta propia de la cultura open source de la que proviene la compañía.

“neuroons tiene una fuerte conexión con el ámbito social, humaniza la tecnología. Desde neuroons le ponemos neuronas al futuro, llevamos inteligencia a los datos que están transformando la sociedad, una sociedad inteligente con tecnología de alto nivel que facilitará la vida de las personas, haciéndolas más felices”, destaca Javier Sotomayor, CEO de neuroons.

Inteligencia Artificial, la punta de lanza de la innovación

En el área de Inteligencia Artificial, neuroons diseña y construye nuevos productos inteligentes a partir de las capacidades que ya ofrecen los servicios de IA de los proveedores de nube pública.

Asimismo, el equipo de neuroons es pionero en el estudio de aplicabilidad de técnicas ante-hoc y post-hoc de xAI (Inteligencia Artificial Explicable) a problemas de clasificación y scoring en los que se debe aportar al usuario o beneficiario final la capacidad de comprender los factores, su posible interrelación y los resultados que han tenido impacto en la evaluación que se le ha realizado.

“En neuroons comprendemos la importancia de desarrollar modelos justos y transparentes, cuidando los datasets utilizados para anticipar sesgos indeseables y proporcionando en lo posible capacidades de interpretación del comportamiento en producción”, afirma Javier Rodríguez, CTO en neuroons.

Las tecnologías de Quantum Computing también forman parte de esta nueva propuesta en IA, apoyándose en la colaboración con escuelas, los institutos de investigación y los proveedores de capacidad de cómputo para ofrecer formación o evangelización alrededor de la tecnología, y la creación de laboratorios de exploración.

Data en el centro de la estrategia

Dentro de la propuesta de valor en Data, desde neuroons se trabaja en las herramientas, frameworks y prácticas más avanzadas que permiten automatizar ese ciclo de vida para hacer machine learning a escala, o lo que en la compañía ya han llamado Data Automation, o automatización del ciclo de vida con las nuevas herramientas para MLOps.

Asimismo, el gobierno del dato es otra de las preocupaciones dentro del área de Data, por lo que se aportan aproximaciones pragmáticas usando tecnología propia y open source con enfoque de grafos, fácilmente integrable en la arquitectura de datos actual para controlar la responsabilidad sobre los datos y su linaje.

En esta línea, y muy ligado a la normalización del dato, los equipos de neuroons están altamente especializados en la analítica basada en grafos y en la aplicación de algoritmos de Machine Learning para clasificación y predicción de comportamientos anómalos bajo el servicio de Knowledge Graphs.

La manera en cómo abordar el cambio cultural en las compañías que tienden al data-driven, las qué dimensiones que deben trabajar y cuidar, es otra de las disciplinas del Data que acomete el equipo de neuroons, muy cercana al gobierno del dato.

IoT permite pasar de dispositivos conectados a activos inteligentes

Los avances en Internet of Things han llevado al equipo de neuroons a trabajar en dos líneas novedosas como son Digital Twins y Edge Computing, aportando representaciones virtuales seguras de todos los activos físicos disponibles, por un lado, y optimizando los costes de una arquitectura de IoT / IIoT llevando cómputo al edge.

En este sentido, el CTO de la compañía destaca: “En neuroons aportamos un enfoque ágil para generar rápidamente la infraestructura del sistema completo y centrarnos en generar esa información de valor”.

Experiencias reales con tecnologías de New User Interaction

La cuarta línea de Data Intelligence hacia la que se orienta neuroons son las tecnologías de New User Interaction, donde se concibe la experiencia de usuario como algo medible y objetivable dentro de un proceso que se puede mejorar con los datos recopilados, work-process-centered design.

Dentro de esta aproximación, el equipo de neuroons también parte de la madurez de los servicios de speech-to-text y text-to-speech para construir asistentes que optimizan procesos, por ejemplo para resolver automáticamente casos de soporte comunes o suministrar información útil a los operadores que interactúan con los usuarios.

La realidad aumentada es el tercer elemento de esta ecuación, donde se ensayan nuevos mecanismos de visualización usando la información ya disponible y mostrándola a través nuevos dispositivos que se integran en los procesos de mantenimiento.

“neuroons construye visualizaciones complejas de gemelos digitales usando tecnologías abiertas fácilmente integrables en dispositivos con capacidades de realidad aumentada”, finaliza Rodríguez.

