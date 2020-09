Alicante se sube al fenómeno Miniso y su diseño japonés de alta calidad y buen precio Comunicae

jueves, 3 de septiembre de 2020, 08:08 h (CET) Diseño japonés de alto nivel, gran calidad y precios ajustados caracterizan los más de 3.000 diferentes productos que los alicantinos encontrarán en la tienda situada en Pintor Aparicio 40. Gracias a la acogida de sus productos de consumo inteligente, MINISO ha abierto más 4.000 tiendas en 100 países en sólo 7 años Miniso, la marca de diseño japonés líder mundial de Fast Fashion, abre su primera tienda en la ciudad de Alicante, ubicada en la céntrica calle Pintor Aparicio 40, hoy 3 de septiembre a las 17h. Será la cuarta apertura de Miniso en la provincia de Alicante, donde la enseña cuenta ya con muchos seguidores gracias a sus tiendas en Denia, Elche y Torrevieja. Miniso suma así su decimotercera tienda en la península ibérica, donde cuenta con un potente plan de expansión con el que prevé alcanzar las 250 tiendas entre España y Portugal. Alicante se une así a la fórmula de éxito de Miniso, que se ha convertido en un fenómeno mundial tras abrir 4.000 tiendas desde su lanzamiento en Tokio en 2013.

Los primeros asistentes al evento de apertura recibirán flyers de descuento y regalos. Los clientes también podrán disfrutar con una tienda ambientada con los colores blanco y rojo de Miniso, tras ser recibidos en el mundo del diseño japonés con un “Konichiwa, bienvenido a Miniso”.

“Alicante no es solo la potente economía de una de las mayores ciudades de España, es además un lugar bello y acogedor, que coincide con Miniso en el gusto por los productos de calidad y por un estilo de vida en el que la utilidad y la naturalidad están siempre presentes. Con tiendas ya en Torrevieja, Elche y Denia, estamos encantados de por fin abrir también en la capital y de poder hacerlo a tiempo para que las familias puedan aprovechar nuestra amplísima oferta de productos originales para la vuelta al colegio”, ha comentado Ana Rivera, directora general de Miniso para España y Portugal. “Tenemos plena confianza en que los Alicantinos se van a divertir comprando en las tiendas de MINISO e incorporando el diseño japonés a sus hogares”, concluyó Rivera.

En los cerca de 200 m2 de la tienda de la calle Pintor Aparicio 40, los clientes encontrarán más de 3.000 referencias distintas de las 11 categorías de producto que Miniso pone a su disposición: salud y belleza, electrónica, productos de temporada, moda de hogar creativa, bolsos y estuches, organización, accesorios, papelería, textil y juguetes. Además, la gran variedad de productos con licencia de MARVEL, We Bare Bears, Adventure Times y, pronto, Barrio Sésamo es única en Miniso y atrae a fans de estas marcas y a aquellos que buscan algo exclusivo.

Uno de los secretos del éxito de Miniso es su liderazgo en Fast Fashion, lo que se traduce en el continuo refresco de sus tiendas con nuevo producto cada 7 días. Como resultado, los clientes encuentran un ambiente acogedor y continuamente renovado cada vez que visitan una tienda de la enseña.

Líderes de la tendencia de consumo inteligente, los productos de Miniso tienen precios sorprendentes, fidelizando a clientes de entre 18 y 40 años. Con el fin de alcanzar la excelencia en el diseño, la “Miniso Original Design Academy” (MOD), cuenta con un gran equipo de reconocidos profesionales originarios de países con tradición en el diseño, como Japón, Noruega, Finlandia, España, Dinamarca y Corea del Sur. El equipo de diseño trabaja continuamente para crear productos funcionales e innovadores para una vida simple. Esta mirada única del diseño de Miniso ha sido reconocida con prestigiosos premios internacionales, entre ellos los “Red Dot Design Award”, “iF Design Award” y A’ Design Awards.

