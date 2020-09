Drumcity: La música como arte y como espacio de unión Comunicae

miércoles, 2 de septiembre de 2020, 17:48 h (CET) La música va más allá de escuchar sonidos, es tema de conversación y de unión con otras personas La variedad de estilos musicales hace de la música el punto de unión de millones de personas en el mundo, convirtiéndola, así, en una de las artes más universales.

La música ha demostrado ser una buena terapia tanto para adultos como para niños y son cada vez más las personas que se sumergen en el mundo de las bandas de música, las orquestas o el intento por dominar algún instrumento musical.

Los beneficios de la música son innumerables: mejora el estado de ánimos, la memoria, la coordinación, la creatividad, alivia el estrés, etc. En el caso de los niños que tocan algún instrumento de percusión se han descrito ventajas como: bienestar emocional, mejora en las habilidades rítmicas, de improvisación, coordinación, integración en el grupo, etc.

Empresas como Drumcity, tienda online de baterías e instrumentos de percusión, saben la importancia que tiene la música y ha hecho de ella, no solo su medio de vida sino un espacio común con el que conectar con los demás porque, para ellos y tantos otros, la música se escucha pero sobre todo se vive.

Para ello, han creado en su tienda de baterías en Murcia, una exposición dividida en dos plantas de más de 700 m2 y una planta sótano en donde, docentes profesionales, imparten clases de batería a todos los amantes de la percusión. Además, ofrecen un servicio gratuito de cafetería para todos sus clientes, es decir, un espacio en el que no solo se va a comprar un instrumento de música, si no un lugar en donde, compartir la afición por ella.

El concepto de Drumcity es sencillo. Para poder comprar un instrumento, hay que probarlo, así que ofrecen la oportunidad de experimentar con cualquiera de sus baterías eléctricas, acústicas, cajones o cualquiera de los instrumentos que ofrecen en salas especiales habilitadas para ello.

Se trata de ir más allá de la venta de instrumentos musicales, lo que se pretende es ofrecer experiencias únicas que giren en torno a la música. Por eso, la creación de eventos como Masterclasess, talleres en los que participan algunos de los músicos más reconocidos del panorama nacional e internacional o actos culturales en abierto como Jam-Sessions en las que los músicos de todos los niveles pueden participar e interactuar entre ellos, es la apuesta que hace Drumcity para ser más que una tienda de baterías musicales.

"La música seguirá marcando el ritmo de la vida y seguirá siendo el refugio para muchos. Seguid tarareando vuestras melodías favoritas y aprovechándoos de los múltiples beneficios de la música".

Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.