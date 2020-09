Electroking presenta 3 + 1 electrodomésticos básicos para el hogar

Estos son los electrodomésticos indispensables que no pueden faltar en ningún hogar Uno de los gastos inevitables en cualquier hogar son los electrodomésticos. Si bien es cierto que la tecnología cada vez hace la vida más fácil, también ofrece tanta variedad de modelos que, a veces, resulta imposible la elección.

Uno de los factores que más se tienen en cuenta a la hora de decantarse por un modelo u otro de electrodoméstico es la relación calidad-precio. Atendiendo pues a este factor determinante, muestran tres electrodomésticos imprescindibles para vuestro hogar a un precio asequible.

Frigoríficos

El rey por excelencia de una cocina, y de cualquier hogar, es el frigorífico.

Son cientos los modelos de frigoríficos que pueden encontrarse en el mercado: americanos, combi, con conexión wifi, No Frost, etc. Por lo que acertar con el que realmente se necesita puede ser una tarea ardua.

Tiendas de electrodomésticos online como ElectroKing, son una referencia para todos aquellos consumidores que no quieran equivocarse en su elección. ¿Por qué? Porque ofrecen la ventaja de tener unos precios económicos durante todo el año, alejándose de ofertas puntuales, su tienda online permite comprar en cualquier momento con la seguridad de no estar pagando de más.

En el momento de decidirse por un frigorífico u otro, es importante que se valore su eficiencia energética puesto que, aunque los de mayor eficiencia energética (A+++ y A++) sean algo más caros que los A+, a medio plazo serán un ahorro.

Dentro de estos ejemplos hay frigoríficos por menos de 350 euros con los que poder asegurarse de tener un frigorífico de calidad sin un coste muy elevado.

Además de la eficiencia energética, es importante que, a la hora de elegir un frigorífico, se elijan frigoríficos con tecnología no Frost puesto que mantienen mejor y por más tiempo las características de los alimentos que se guarden en ellos.

Lavavajillas

Aunque a algunas personas aún les cuesta creerlo, lavar con lavavajillas permite ahorrar en agua y con ello, además de estar disminuyendo los gastos en el recibo, también se colabora con la sostenibilidad del planeta.

Son muchos los que no se deciden a comprar un lavavajillas porque apenas tienen espacio en la cocina para él. Por suerte, marcas como Balay, Teka o Bosch han fabricado lavavajillas de 45 cm de ancho que no tienen nada que envidiar a nivel de tecnología y funcionalidad a lavavajillas más grandes.

Lavadoras

Por último, otro de los electrodomésticos indispensables es la lavadora. En el momento de comprar una lavadora surge la duda de qué opción es mejor: ¿de carga superior o de carga frontal?

La ventaja de las lavadoras de carga superior es su reducido tamaño, por lo que se convierten en la opción ideal para espacios pequeños.

Para familias numerosas, las lavadoras de carga frontal tienen la ventaja de tener mayor capacidad de carga y programas de ahorro energético que ayudarán a que los gastos en el recibo no se disparen.

Estos son los tres electrodomésticos básicos que no pueden faltar en ningún hogar y que tiendas como ElectroKing ponen siempre al alcance de todos, pero, aunque no es un electrodoméstico propiamente dicho, hay otro elemento que no puede faltar en ninguna casa: un televisor.

Televisores

Si los frigoríficos son los reyes de la cocina, los televisores, indudablemente, son los reyes del hogar.

La tecnología se ha puesto al servicio de estos aparatos y están consiguiendo unas cotas de calidad inimaginables. Además, ahora al comprar un televisor Smart TV, se tiene la facilidad de conectarse online y acceder a cientos de programas, retransmisiones y programas.

¿Qué televisor comprar? Pues un punto a tener en cuenta es el espacio en donde se vaya a colocar.

Por ejemplo, un televisor de 55” necesitaría una distancia de entre 2.8 y 3.6 metros, mientras que uno de 32” sería conveniente que respetara una distancia de entre 1.5 y 2.3 metros.

Ahora tocará decidirse por los mejores televisores del mercado con la garantía de marcas como SAMSUNG, LG, SONY O PHILIPS. Se elija el que se elija, se acertará.