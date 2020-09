Cómo ganar dinero con un reloj de lujo, por Pawn Shop Comunicae

miércoles, 2 de septiembre de 2020, 13:40 h (CET) Un reloj de lujo es mucho más que un ornamento, es un codiciado complemento que muchas personas emplean como inversión a largo plazo. Pawn Shop, casa de empeños líder en Madrid, desvela las claves de la compra venta de relojes de lujo El reloj de pulsera con el paso del tiempo y los avances tecnológicos sigue manteniéndose como uno de los complementos irrenunciables si se quiere llevar a gala la elegancia y el buen gusto de un caballero con mayúsculas.

Y es que, aunque se pueda llevar la hora en el smartphone, el reloj de pulsera sigue siendo mucho más que una herramienta con la que poder poner límites al eterno presente; se trata para muchos de un símbolo no sólo de elegancia, de estilo, sino que además denota status, del latín: estado o condición.

Sí, un reloj de lujo, de un plumazo puede mostrar que quien lo lleva no sólo tiene buen gusto, sino que tiene un gran poder adquisitivo con el que permitirse caprichos al alcance de muy pocas personas.

En Pawn Shop, casa de empeños en Madrid, aseguran que: "si ves un Richard Mille RM 27-03 en una muñeca, del que sólo se fabricaron 50 unidades y cuesta en torno a 635.000 euros, la persona que lo lleva seguramente viva en una casa que cuesta diez o veinte veces lo que cuesta ese reloj".

Solución a la crisis o darse un nuevo capricho

Los expertos aseguran que los propietarios de relojes de lujo no sólo buscan la exclusividad de llevar una joya en la muñeca, inalcanzable para muchos, sino que muchos también buscan una forma de invertir sus elevados ingresos en valores refugio, o activos que en periodos de crisis pueden poner a salvo el valor del patrimonio ante las fluctuaciones de precios del mercado.

De ahí que en periodos de crisis, empresas como Pawn Shop reciban visitas de propietarios de relojes de lujo que quieren vender su reloj para hacer frente a una tensión puntual de liquidez.

También hay clientes que recurren a la venta de su reloj de lujo para poder cambiarlo por otro, simplemente por variar, sacando una pieza distinta que podrá seguir luciendo en su ámbito laboral y social.

Venta de un reloj de lujo, dónde hacerlo

Vender un reloj de lujo, a tenor de la opinión de los expertos debe realizarse siempre en tiendas especializadas. Principalmente, porque sólo una tienda especializada sabrá tasar en su justa medida una pieza única, dado que joyerías puede haber muchas, pero pocos negocios se especializan en este área, siendo expertos en relojes y marcas como: Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, Panerai, Breitlin y Hublot, entre otras.

Conviene también destacar que no cualquier negocio será capaz de cerrar un venta desembolsando al vendedor del reloj decenas de miles de euros en el acto.

El empeño como una ventajosa solución temporal

Volviendo a la crisis económica que se cierne sobre el país, el empeño puede ser una interesante opción a la repentina necesidad de liquidez, bien sea para afrontar un inesperado cobro, o para poder emprender una ventajosa inversión de las que sólo suceden en épocas convulsas como la actual.

Empeñar un reloj de lujo puede suponer la solución perfecta para la obtención de cash de manera rápida, usando un reloj de lujo del que el propietario sólo quiere desprenderse temporalmente. En estos casos, sólo las tiendas de empeño especializadas podrán encargarse de este tipo de operaciones. Empresas como Pawn Shop, que desde el Paseo de la Habana, nº 62 de Madrid, ofrece sus servicios de la mano de Álvaro Martín e Ignacio Oberlander, dos empresarios madrileños que llevan décadas vinculados al lujo, a las joyas y la a compra venta de activos inmobiliarios premium.

