​Tres soluciones para recuperar tu cabello tras el verano Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 2 de septiembre de 2020, 09:41 h (CET) Volvemos a la rutina diaria pasadas las vacaciones de verano pero con un pelo totalmente quemado, sin brillo, con las puntas destrozadas y un color que no reconocemos muy distinto al habitual, inconvenientes para los que siempre hay una solución, o varias, como las propuestas por David Künzle, Lobelia Sagasta y Sonia Atanes Hair Beauty (SAHB) con el fin de devolverle toda su vitalidad, fuerza y aspecto natural.



Sesión de lavado antes de tratamiento en Lobelia Sagasta Taninoplastia en dos tratamientos: Silk & Duplo No hay nada como la taninoplastia para un cabello con más brillo, elasticidad, hidratación y suavidad, gracias a esos mágicos polifenoles naturales (taninos) que no modifican su estructura interna y que además promueven una mayor adhesión y absorción de cualquier tratamiento a la fibra capilar: “Lo que conseguimos es cambiar el cabello tanto a nivel interno como externo, su textura, su forma y su color. Estos tratamientos van al centro del problema y tienen muy clara su finalidad, con una duración que va de los 45 minutos a las 4h, según cada caso” – comenta Sonia Atanes, directora de SAHB, donde trabajan con productos de la firma brasileña Salvatore, totalmente orgánicos y aprobados dermatológicamente, sin conservantes químicos.



Sonia recomienda para después del verano sus tratamientos Duplo, un reestructurante para todo tipo de cabellos y con efecto antiencrespado a largo plazo, y Silk, un reparador de nutrientes esenciales para todas las capas de la fibra. Los productos utilizados reponen los aminoácidos que intervienen en la estructura de la masa capilar y ambos tienen un precio a partir de 100€.



Células madre y aceites vegetales Las células madre (de argán) también se encuentran al servicio del cuidado capilar reparando el cabello y combatiendo el envejecimiento desde la raíz, como uno de los tratamientos post-verano que nos proponen en Lobelia Sagasta, para una melena más saludable, voluminosa y brillante, capaz de lidiar con los cabellos más secos, apelmazados y carentes de fuerza y elasticidad. Su nombre es Cellula Madre by Semi di Lino y tiene un precio de 50€. Otro tratamiento altamente efectivo es Renew Oil + para los cabellos más rebeldes y maltratados, con múltiples beneficios como la hidratación en profundidad del cuero cabelludo o la reposición de proteínas, vitaminas, lípidos y aminoácidos.



Exfoliantes, reparadores y cuidados en casa Los efectos del sol, el mar o el cloro de las piscinas son a veces devastadores para nuestro cabello durante el verano, ya que se debilita, se reseca y se vuelve quebradizo, decolorándose con rapidez y apareciendo reflejos rojizos o anaranjados en el caso de las morenas, y verdoso debido al cloro o amarillos por el sol, en las rubias: “En primer lugar, debemos acudir a la peluquería para cortar las puntas abiertas, corregir los tonos no deseados con colores suaves sin amoniaco (los tonos sobre tonos son ideales para volver a pigmentar) y sobre todo, hacerse un tratamiento intenso para recuperar el brillo en cabellos naturales, también los más dañados” – sostiene David Lesur, director de formación en los salones David Künzle. Entre los tratamientos que proponen en ambos centros: Sugar Shine System que exfolia suavemente la fibra capilar por medio de “cristales” de azúcar, Biocauterización para fortalecerlo y reforzar la cutícula, y finalmente Repair Inside, que repara y restaura en profundidad los daños provocados.



Como cuidados en casa, Lesur aconseja seguir una rutina fija con champús y mascarillas de medios a puntas, utilizando aceites o cremas sin aclarado antes de secar o dejar secar al aire libre: “Si es posible, recomiendo una cataplasma mezclando aceite y mascarilla sobre el cabello sin lavar, y dejar toda la noche mientras dormimos con ello envuelto en un film plástico, que aunque ni sexy ni confortable, sí que ayuda a un buen resultado. Por último, aconsejo durante esa fase de recuperación no usar productos que lleven silicona o alcohol”. Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Tres soluciones para recuperar tu cabello tras el verano Powermasking Resultados profesionales sin salir de casa Cuáles son las reformas estrella que más se realizan en una vivienda De las personas que optaron por realizar una reforma parcial en una estancia de su vivienda, el 35% de estas eligieron ese tipo de trabajo para poder reparar deterioros o daños relacionados con la antigüedad de la vivienda Nada como un tour romántico en Cancún para celebrar el amor Bien para los que buscan vivir aventuras o los que desean un completo relax, todos pueden encontrar algo que visitar para vivir una experiencia inolvidable, y los enamorados no son la excepción Noches de verano a la luz de las velas Las velas aportan luminosidad y elegancia. Además, son muy recomendables a la hora de neutralizar cualquier olor