Todos los hogares de Aldro tendrán energía verde a partir de septiembre Comunicae

martes, 1 de septiembre de 2020, 16:40 h (CET) Desde el 1 de septiembre, Aldro suministrará Aldro Zero, la energía verde con el mayor ahorro, a todos sus clientes de hogar, tanto los nuevos como los ya existentes. Los clientes de Aldro que activen la factura electrónica conseguirán un 2% de descuento en el consumo energético, como premio a su contribución con el medio ambiente Aldro Energía quiere implicarse en su firme compromiso para proteger el medio ambiente a la vez que ayuda a ahorrar a sus clientes. Con ese objetivo, a partir del 1 de septiembre suministrará a todos los contratos de hogar, tanto los nuevos como los ya existentes, energía Aldro Zero, energía procedente de fuentes 100% renovables.

De esta forma, Aldro sigue ayudando a sus clientes gracias a la energía verde de Aldro Zero, cuidando su bolsillo y protegiendo el planeta, abogando por energías limpias y respetuosas que ayuden a frenar el cambio climático y fomenten soluciones más eficientes que conlleven un consumo energético más responsable.

El cambio climático es una realidad a la que se tiene que hacer frente como sociedad con la puesta en marcha de soluciones en pro del cuidado del planeta.La energía verde es el futuro y con ello Aldro continúa en la senda de su compromiso hacia la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente gracias a Aldro Zero, energía obtenida de fuentes naturales inagotables.

Además, la compañía ofrece un descuento del 2% en el consumo energético a los clientes que activen la factura electrónica, como premio al beneficio que este gesto aporta al medio ambiente. De esta manera, los clientes tendrán acceso a sus facturas de una forma cómoda, pudiendo consultarlas desde la app “MiAldro” siempre que se desee; sencilla, porque son accesibles de una forma fácil y sin costes, y además se contribuye a la reducción del uso del papel.

La energía verde de Aldro Zero es un hito más a sumar por parte de la compañía cántabra en la ayuda y apoyo al respeto del medio ambiente. Porque Aldro tiene un compromiso con el cuidado del planeta, buscando soluciones energéticas eficientes que ayuden tanto a sus clientes en el ahorro de su factura como a la protección del entorno.

