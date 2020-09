TargetMeet es la única herramienta capaz de captar la atención en las videoconferencias Comunicae

martes, 1 de septiembre de 2020, 16:52 h (CET) Ante las insuficientes medidas para la vuelta al cole que hacen dudar de cuánto durarán los colegios abiertos, TargetMeet, la herramienta para videocalls sin descargas que asegura la protección de datos, incorpora, de forma exclusiva, a sus videollamadas un software de reconocimiento facial capaz de medir la atención de los alumnos Lograr la atención de los alumnos es todo un reto ya en la educación presencial, pero cuando se suma a una educación a distancia, evitar que se distraigan o aburran es un verdadero desafío. Por eso, Softpoint Consultores ha desarrollado e integrado en TargetMeet un software de reconocimiento facial capaz de medir el grado de atención del alumnado.

Esta innovadora tecnología, que no tiene ningún otro servicio de videoconferencias, es capaz de detectar gestos faciales invisibles para el ojo humano, que se analizan en tiempo real para medir el nivel de atención del participante. Con estos datos el profesor o moderador es capaz de ver si alguien no está atendiendo y poder actuar en consecuencia, asegurando así una mayor efectividad de su mensaje.

Esta función también tiene la posibilidad de ver la media de atención de cada participante y del grupo entero tras la videoconferencia, aportando una información muy valiosa al profesor.

Sofpoint Consultores, en continuo desarrollo

Junto con esta nueva función, TargetMeet ha desarrollado también un Workspace donde los alumnos puedan compartir archivos y enviar mensajes, y el profesor pueda enviar tareas o crear tests y exámenes de todo tipo. Además, siguen trabajando en el software de detección facial para que también sea capaz de detectar las emociones de los participantes, siendo posible ver si están aburridos, enfadados o alegres en tiempo real.

Y es que, en vista de las pocas medidas tomadas para una vuelta al cole segura, que pueden causar el cierre de colegios en cuanto empiecen los rebrotes, Softpoint Consultores continúa desarrollando y mejorando su herramienta de videoconferencias TargetMeet, para lograr la mejor opción posible para la educación si esta vuelve a tener que ser a distancia.

Para saber más:

https://targetmeet.es/

https://www.softpoint.es/

MediaKit



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.