¿Están justificados los elevados precios de los perfumes? Zeeman elabora un eau de parfum para averiguarlo Comunicae

martes, 1 de septiembre de 2020, 12:08 h (CET) Zeeman pretende demostrar que adquirir buenos productos no tiene porqué ser caro si se apuesta por hacerlo todo de la forma más simple posible. Para demostrarlo, la compañía holandesa ha fabricado desde vestidos de novia a sneakers de moda, y ahora, también, un eau de parfum Zeeman lleva tiempo sorprendido por los altos precios que se pagan por una simple botella de perfume. ¿Realmente es necesario? ¿Y qué es lo que se está pagando exactamente? Para averiguarlo, la cadena holandesa de productos textiles de calidad ha desarrollado su propio eau de parfum. El desafío: hacer una verdadera fragancia de lujo al precio más bajo posible y que estuviese compuesto por un 20 % de aceite de perfume, al igual que las fragancias más caras, y con ingredientes exclusivos. Todo hecho con la sencillez tan característica de Zeeman.

La compañía cree que adquirir buenos productos no tiene porqué ser caro. Y se da cuenta de que muchos de los clientes sienten lo mismo. Cada vez hay más gente que es muy consciente de cómo gasta su dinero. En los Países Bajos, Zeeman ha realizado anteriormente otros productos que demuestran que es posible ofrecer una calidad responsable al precio más bajo posible, manteniendo todo simple. Entre los productos más famosos, destacan el vestido de novia real por sólo 29,99 €, y unas sneakers de moda por 12,99 €. Esta vez, Zeeman quiere demostrar que es posible fabricar un perfume de alta calidad por 4,99 €.

En colaboración con renombrados perfumistas

Zeeman ha elaborado este eau de parfum desde cero con la colaboración de perfumistas profesionales. Gracias al excelente olfato de estos expertos, se han elaborado dos verdaderas fragancias unisex basadas en un 20 % de aceite de perfume y varios ingredientes exclusivos. Dos fragancias de lujo que se liberan en tres capas diferentes, consiguiendo que al aplicarlo sobre la piel el aroma dure más tiempo y cambie con el paso de las horas.

Las fragancias de lujo usan una seducción que sale cara

En el caso de las fragancias de marcas conocidas, el grueso del precio de venta viene determinado por los costes de la seducción: el desarrollo de un diseño de botella único, el gasto que supone contratar a famosas estrellas de cine o modelos, y costosas producciones fotográficas y publicitarias. Otro factor que aumenta el precio es que la venta pasa por múltiples intermediarios. Zeeman ha dejado todo esto de lado para la elaboración de este perfume.

Aire, la fragancia de Zeeman, es tan barata porque la comercialización y el embalaje se han mantenido simples, no hay intermediarios y los márgenes son bajos. Los costes están en el desarrollo del perfume en colaboración con los perfumistas, el 20% de aceite de perfume, el uso de ingredientes exclusivos, el llenado de botellas y la logística. Por eso, Aire (sin esa costosa seducción) solo cuesta 4,99 €, mientras que las fragancias de las marcas conocidas suelen rondar los 90 €.

Aire viene en dos versiones unisex diferentes y está disponible a partir del sábado 29 de agosto en las tiendas de Zeeman y en web a un precio de venta al público 4,99 €.

Mirar la historia del perfume Aire en www.zeeman.com/aire

Se pueden descargar las imágenes en alta calidad aquí.

Acerca de Zeeman

Zeeman abrió su primera tienda en 1967 y desde entonces ha crecido hasta convertirse en la tienda de referencia para productos textiles y ropa básica de calidad para toda la familia, incluyendo ropa de bebé e infantil, ropa interior, calcetines, camisetas, toallas y pantis. Siempre al precio más bajo posible. Más de 50 años más tarde, Zeeman da la bienvenida a 70 millones de clientes al año en casi 1300 tiendas: 478 en Holanda, 150 en Alemania, 269 en Bélgica, 297 en Francia, 71 en España, 1 en Austria y 12 en Luxemburgo. En 2012 Zeeman inauguró su tienda online en los Países Bajos, y en 2016 en Bélgica. Zeeman ofrece artículos de calidad producidos de manera responsable, y logra que sus precios sean bajos, manteniendo una gestión empresarial sencilla.

Zeeman conoce a los fabricantes con los que trabaja y las condiciones son claras: sin trabajo infantil, en lugares de trabajo seguros, con semanas laborales normales y salarios justos. Zeeman visita regularmente sus fábricas para comprobar la cadena de producción y ayuda a encontrar una solución si no se trabaja de la manera acordada. Para más información, consultar www.zeeman.com.

Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.