Cómo organizar las maletas dentro del armario según Armarios.info

lunes, 31 de agosto de 2020, 17:16 h (CET) El armario es el lugar destinado a organizar y clasificar la ropa, calzado, carteras, cinturones y maletas El no saber utilizar adecuadamente cada espacio puede generar, que todo luzca desordenado y dificulte cómo ubicar lo necesario en un momento inesperado.

Es por ello, que cada cosa en el armario debe tener un lugar específico, por tal razón acá se aprenderá cómo ubicar las maletas dentro del armario y así ahorrar espacio, en el cual se puede ubicar otras cosas.

Las maletas son herramientas fundamentales para organizar las pertenencias mientras se va de viaje; existe de diversas dimensiones y tamaños; dependiendo el tipo de viaje y duración que vaya a tener.

El detalle está en cuanto se regresa de viaje; donde ubicarla en el armario y si se cuenta con suficiente lugar para que todo quepa correctamente.

Administrando espacio en el armario

Actualmente, el factor espacio es un tema bastante difícil, cada día son más pequeños los lugares donde se conviven y al momento de almacenar o guardar cualquier cosa no se cuenta con terreno suficiente para cubrir las demandas.

Esta falta debe administrase correctamente, de lo contrario lo que rodeará será un inmenso desorden, si se tiene un espacio pequeño, se debe aprovechar los elementos que se tienen y así estos cumplan una doble función, como el caso de las maletas.

Las maletas pueden ocupar terreno en el armario, pero dentro de ellas hay una gran utilidad, al guardar cosas que no sean de uso diario y así ahorrar un poco más.

Aprovechando el espacio de las maletas y bolsos de viajes

Obviamente las maletas y los bolsos de viajes, deben guardarse en el ropero, pero una gran ventaja que se puede obtener de ellas, es reutilizar el espacio interior de las mismas, para guardar elementos que comúnmente no se utilizan, como ropa de invierno, chaquetas; esto ayudará a reducir lugar en el armario y destinarlo para otros usos.

También se deben tener percheros y repisas que permitan optimizar el campo de almacenamiento; ubicando las maletas en las partes superiores o laterales, organizar los zapatos de un lado, colocar las carteras por orden de tamaño, la ropa interior en cajones y el resto de la ropa en ganchos.

Comenzar desde cero

Al organizar nuestro armario y dejar que este luzca prolijo, se deben extraer todos los elementos que se encuentra dentro de él.

Para ello se debe clasificar los objetos en útiles, ocasionales y botar lo que no sea necesario, en la mayoría de los casos, se encuentran guardadas cosas que no tienen ningún tipo de utilidad u que solamente ocupan un lugar que es muy necesario; estas son las que se debe retirar.

Luego de vaciar y limpiar, se debe comenzar a clasificar la ropa, zapatos, carteras, accesorios, maletas y ropa interior. Dentro de esta nueva ubicación, se clasificaran las cosas por tamaños, las maletas pueden servir como lugar de almacenamiento, pueden colocarse en lugares altos como repisas; o en los laterales del closet, que no obstaculice las puertas del mismo.

De esta manera, se va organizando todo de forma ordenada, ubicando cada cosa en un lugar específico y así encontrarla más fácilmente cuando se esté buscando.

