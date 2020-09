Grupo Berni: ¿Cómo desinfectar adecuadamente y prevenir la propagación del coronavirus? Comunicae

lunes, 31 de agosto de 2020, 15:56 h (CET) La desinfección adecuada es la más efectiva para prevenir cualquier rastro del virus. La higiene personal y el saneamiento son algunas de las medidas para evitar la propagación del Coronavirus Covid-19 Para evitar impregnar cualquier rastro de virus la mejor soluciones es la limpieza y desinfección para evitar el coronavirus .

Ventilación y lejía

Empresas de limpieza aporta que antes de empezar la limpieza a fondo, lo primero y más importante es ventilar todas las habitaciones de la casa. De esta manera se renueva el aire, que es donde algunos virus se pueden acumular, manteniendo así la calidad del aire.

Esto es algo que se debe hacer todos los días, incluso en los meses más fríos, porque así permite que el aire circule y se regenere.

Es bien notorio que los espacios cerrados están superpoblados y sin ventilación y, por lo tanto, no tienen aire fresco, lo que facilita la propagación de los virus.

Ahora es el momento de empezar a limpiar y desinfectar cada rincón de la casa, especialmente si se vive con alguien infectado con Covid-19.

Para limpiar las superficies, la lejía doméstica se considera extremadamente eficaz y se debe aplicar en todas las zonas de la casa, ya que se toca frecuentemente con la mano, como los pomos de las puertas, las mesas, las sillas, las mesas de noche, los grifos y las zonas del cuarto de baño que no sean el retrete, el lavabo y la ducha.

Lo primero que hay que hacer es quitar el polvo con un paño húmedo, luego se puede incluso lavar con agua y aniquilar con jabón y aplicar otra esta vez lejía.

Limpiar los pomos

La lejía se puede preparar al momento. Sin embargo, la solución se debe utilizar el mismo día que se prepara.

Primero se debe tomar 20 ml de lejía casera y verterla en una botella de un litro que se debe terminar de llenar con agua. Se cierra el recipiente y agita hasta que la mezcla esté completa mezclada.

En este caso, se recomienda utilizar guantes tanto para protegernos de los virus como para salvaguardar la piel de las manos que sufren muchas lesiones al utilizar estos tipos de productos. Siempre que sea posible, los guantes deben ser preferentemente desechables.

70º de alcohol

Hay otras cosas que deben ser limpiadas con una solución de alcohol de 70º. Esto se debería aplicar aún más a los artículos personales, como los teléfonos celulares, que se debe tratar de no compartir, gafas, teléfonos fijos, teclados y ratones de ordenador, controles y teclas de televisión, etc.

Para crear el alcohol con esta graduación se necesita utilizar un recipiente para verter 100 ml de agua y luego añadir 70 ml de alcohol de 96º. Se agita el recipiente que se ha preparado unas cuantas veces y la mezcla se producirá correctamente. Si no, también se puede usar toallitas antisépticas.

Vivir con una persona afectado por COVID-19

Si se vive con un paciente con coronavirus, estas medidas de higiene deben ser extremas, especialmente en las superficies más susceptibles al virus, como los pomos de las puertas, los interruptores, los enchufes y las mesitas de noche.

Del mismo modo, cuando se lava la ropa de cama, es importante que se cambie con frecuencia. En este caso, las sábanas, toallas y otros artículos personales deben ser colocados en una bolsa cerrada y luego puestos en la lavadora a una temperatura entre 60º y 90º.

Los inodoros se deben limpiar con una precisión milimétrica, siguiendo las directrices especificadas y evitando en la medida de lo posible el contacto directo con los fluidos corporales.

El Consejo General de Enfermería recomienda que los mandos de la TV sean protegidos con plástico y desinfectados, especialmente el botón de encendido/apagado.

Otra habitación que se considera especial y que se debe tomar con mucha importancia la desinfección es el punto focal para los virus y las bacterias, es la cocina. En estos casos, es importante desinfectar adecuadamente los cajones, armarios, las superficies y todos los aparatos que se utilizan a diario como también todos los electrodomésticos, especialmente el microondas y el refrigerador.

Por último, se debe recordar que siempre que se vaya a entrar en contacto con alguien que tenga coronavirus, se debe lavar bien las manos antes y después de cada actividad con la persona afectada, además de mantener una distancia mínima de dos metros.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.