Consejos para ahorrar en la vuelta al cole según Viva el cole

lunes, 31 de agosto de 2020, 15:28 h (CET) Una reciente encuesta realizada por OCU cifra en más de 1.900 euros el gasto anual de un escolar A pesar de la incertidumbre de este ‘raro’ y atípico año escolar, las familias no se van a librar, sin embrago, del enorme gasto que supone la vuelta al cole. Uniformes o ‘ropa de batalla’ de niños en constante crecimiento, libros y material escolar, esto sin mencionar la ropa o complementos de los que, además, tienen actividades extraescolares.

¿Qué consejos se pueden seguir para intentar ahorrar lo máximo posible? Según Jorge Muñoz, CEO de Viva el cole, ’el primero y más importante comparar precios ya que de unos establecimientos a otros puede haber diferencias de precios de hasta un 50%, Normalmente comprando online no solo encuentras mejores precios sino que es más sencillo compararlos.

Hacer una lista de todo lo que se necesita y reutilizar el material que hay en casa. "A veces por pereza, en otras ocasiones porque no recordamos donde guardamos las cosas por falta de organización, el caso es que muchas veces compramos material que ya teníamos", señala.

Buscar programas de ayudas o becas de la administración pública. Cada ayuntamiento, provincia y comunidad autónoma dispone de una bolsa de ayuda para diversas cosas. Averiguar mediante las webs las becas para la compra es una manera muy eficaz de ahorrar.

Usar productos de segunda mano siempre que sea posible, especialmente los libros. Tanto en los grupos de facebook, los llamados marketplace, como los de wassap de padres son útiles herramientas para intercambiar los libros. Según la OCU: Varias comunidades están implantando un programa de libros gratuitos basado en sistemas de préstamo.

La más importante, aunque casi nadie hace caso: Llevar a los hijos al colegio más cercano, además de ahorrar mucho en transporte e incluso comedor, se gana tiempo libre para ellos y para los adultos.

La mayoría de los niños tiene una lista de libros para leer a lo largo del curso. No es estrictamente necesario comprarlos. Para esto están las bibliotecas públicas o, como recomiendan en la OCU "utilizar la nueva tendencia en internet, muy popular en otros países, de intercambiar libros a través de plataformas online, como Bookint, BolsaDeLibros, Donaz o TruequeBook".

Cada vez más centros, y especialmente después del confinamiento, tienen a usar libros digitales en ligar de los físicos lo que tiene muchas ventajas, menos peso para las sufridas espaldas de los niños pero, lo más importante, que tiene múltiples aplicaciones interactivas. ’Es importante –señala el CEO de Viva el cole, tener un buen buscador y comparador de precios

Ropa y uniforme

Tanto si el colegio tiene uniforme como si no, cada septiembre hay que hacer un desembolso importante en ropa, especialmente porque es la etapa de mayor crecimiento y rara es la vez que les sirve la talla del curso anterior. Según la encuesta de OCU sobre gastos escolares, suele superar los 170 euros. "Algo muy útil para gastar menos es comprar (tanto en tienda como online) sin que los niños estén presentes para evitar así tentaciones como material del personaje de dibujos animados favorito que suele tener un sobre coste por temas de marketing", explica Muñoz.

