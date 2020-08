Los móviles Xiaomi y su nuevo MIUI 12 son analizados por Tecnomari Comunicae

lunes, 31 de agosto de 2020, 14:00 h (CET) En los últimos años, la marca Xiaomi ha ganado nuevos compradores y muestra de ello son sus ventas, ya que los móviles libres Xiaomi se sitúan dentro del top 3 de móviles más vendidos del mercado MIUI 12 nueva interfaz de los móviles Xiaomi

Esta es la nueva versión de la interfaz de los móviles Xiaomi y los móviles Redmi. Se trata de una interfaz de usuario más limpia, con nuevas animaciones, nueva apariencia de navegación, fondos de pantalla animados, indicadores de privacidad o mejoras en las ventanas múltiples.

La aplicación de la cámara es uno de los aspectos que los usuarios tienen en cuenta al comprar móviles Xiaomi ofertas, motivo por el cual la marca china no podría dejar fuera de su sistema de mejoras.

Es por este motivo que entre las mejoras de la nueva MIUI 12 se halla una aplicación mucho más personalizable tanto en su apariencia como en sus botones, así como un zoom x50, el kaleidscope mode o la capacidad de capturar imagen más rápidamente.

Su modo oscuro 2.0 totalmente renovado permite a los usuarios utilizar este modo en aplicaciones de terceros, siendo este modo mucho más natural.

La implementación en cuanto a privacidad y permisos se refiere es, sin lugar a duda, uno de los aspectos más novedosos. Y es que, la nueva interfaz de los móviles Xiaomi se alza como el primer sistema que cumple con todos los requisitos de protección de privacidad mejorada del sistema Android de TÜV Rheinland.

Así pues, gracias a la nueva MIUI 12 de los móviles libres Xiaomi se podrán escoger los datos que se compartan, es decir, tiene la opción de no compartir la localización de una foto, entre muchos otros campos.

Además, dentro del nuevo sistema de permisos se han habilitado unos identificadores para que estos avisen al usuario cuando las aplicaciones estén utilizando la localización, el micrófono o la cámara sin su permiso.

Las ventanas flotantes forman parte de su nuevo sistema de multitarea, gracias a la nueva interfaz de los móviles Xiaomi, el usuario tiene la posibilidad de seleccionar y poner en ventana flotante una aplicación mientras esté utilizando otra.

Estas son algunas de las novedades más destacadas de la MIUI 12, una interfaz dinámica y muy resolutiva según Tecnomari. Pero, ¿es la interfaz el único aspecto a tener en cuenta a la hora de comprar móviles libres Xiaomi o móviles Xiaomi ofertas?

Tecnomari, como empresa especializada en venta de móviles libres, recomienda no dejarse llevar por la apariencia y el diseño, aunque reconoce que estos dos aspectos son clave en el momento de la decisión de compra.

Otro punto a tener en cuenta es el precio, ya que dependiendo del monto que el consumidor quiera desembolsar se podrá optar a una gama media o una gama alta, pero siempre se recomienda estar al tanto de los móviles Xiaomi ofertas, ya que se pueden encontrar verdaderos descuentos.

Además de estos dos puntos, la capacidad y duración de la batería, el procesador, la memoria RAM y de almacenamiento junto con los sensores de la cámara, son el abc para decantarse por comprar uno móviles Xiaomi u otros.

