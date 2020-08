Si el pelo está como un estropajo, se puede estar tranquila con aliados como el champú de RevitaLash

Sequedad, sol, sal y cloro. Aparentemente apetecibles, pero un mal combinado para la salud de la melena. ¿Cómo revertir sus efectos? Todos cruzan las puertas de septiembre con el cabello reconvertido en un completo estropajo. De hecho, no es extraño escuchar frases como: "voy ya a la peluquería después de las vacaciones, que tendré el pelo chamuscado". Puntas abiertas, decoloración, sequedad excesiva, etc. son todos síntomas que, si bien negativos, sirven de unión con el resto de la sociedad. Quien los sufra, no está solo. Eso es así.

Pero, ¿es un corte drástico de tijera la única solución? "Hay muchas veces que sí, sobre todo en cabellos teñidos, aunque no siempre es una opción excepcional y, antes de ello, hay numerosas alternativas", explica Diana Suárez, training manager de la firma RevitaLash Cosmetics, quienes son expertos en la salud del vello tanto capilar, como de pestañas y cejas.

Paso 1: RITUALES DETOX

Agosto el mes de la toxina capilar, algo propiciado por la sobre exposición del pelo a la radiación solar, a productos de estilizado -geles, gominas, espumas-, a la sal del mar y el cloro de las piscinas, etc. "Estos agentes producen que la melena se vea seca, apagada y sin vida. Para devolverle su fortaleza original, conviene trabajar desde el cuero cabelludo para propiciar un crecimiento del pelo correcto desde la fase anágena (de nacimiento del cabello), con mascarillas o tratamientos detoxificantes, energizantes y nutritivos", explica Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.

Esta mascarilla es un tratamiento pre-shampoo, Aprovecha el poder del lodo húngaro transformador, rico en calcio y magnesio, para extraer las impurezas. El mentol y el alcanfor refrescarán y proporcionarán beneficios relajantes y calmantes inmediatos, mientras que el ácido salicílico exfolia suavemente para minimizar la descamación y desbloquear los folículos pilosos. Los aceites acondicionadores dejan el cabello suave y sedoso. El cuero cabelludo y la melena quedan suaves e hidratados.



Omorovicza Revitalising Scalp Mask, 68€. www.purenichelab.com

Paso 2: LAVADO COMPLETO

"El champú en seco puede resecar más, ya que está formulado -normalmente- para absorber la grasa producida por el cabello. Puesto que en esta época suele mostrar una sequedad espcialmente acuciada, deberemos realizar rituales completos de higiene con champú, acondicionador, mascarillas, etc.", explica la experta de RevitaLash Cosmetics.

Un champú perfecto para mejorar la salud del cabello, tratando desde el cuero cabelludo. Sus ingredientes están cuidadosamente combinados para mejorar su salud mediante la limpieza y el fortalecimiento al tiempo que lo protege de los factores ambientales. Incluye ácido salicílico exfoliante, proteina de lino y aceite de jojoba.

RevitaLash Thickening Shampoo, 36€. www.revitalash.es

Paso 3: ACONDICIONAMIENTO

El cabello ya se verá revitalizado con las fases previas, pero puede requerir un extra de nutrientes, para lo que serán esenciales los acondicionadores o mascarillas. "La mascarilla será una opción para hacer unas dos o tres veces por semana, mientras que los acondicionadores nos permitirán un uso diario. Aquí deberemos leernos los ingredientes de los productos, y buscar aquellos ricos en componentes como la keratina, la biotina, el pantenol, la manteca de karité o la jojoba", concluye Diana Suárez.

Este acondicionador posee una fórmula de engrosamiento del cabello y ofrece una terapia al cuero cabelludo. Su fórmula está infusionada con plantas y es rica en ingredientes terapéuticos que apoyan la salud del cuero cabelludo. Nutre desde la cutícula capilar con biotina, queratina, pantenol, hoja de níspero y ginseng, entre otros.

RevitaLash Thickening Conditioner, 38€. www.revitalash.es

Paso extra: APROVECHAMIENTO

Algo que puede pillar por sorpresa pero que más de una vez se ha probado, y resulta que los expertos lo avalan: "En situaciones de extrema sequedad, una crema corporal densa puede devolverle a la piel la nutrición perdida. Así, podremos aprovechar un producto que ya solemos utilizar y que podemos tener en casa. La aplicaremos de raíz a puntas sobre cabello seco, y podemos dejarla incluso toda la noche, cubriendo el cabello con una toalla, para lavar y aclarar a la mañana siguiente".

Esta crema servirá al cuerpo, pero también al cabello. Cuenta con himanes de hidratación (atraen la humedad ambiental), se unen a las células y captan agua. También posee glicerina y manteca de cacao.

Medik8 Nourishing Body Cream, 47,50€. www.medik8.es