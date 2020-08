Casi la mitad de los españoles cambiarán el comedor escolar por comer en casa

La vuelta al cole es uno de los temas de mayor relevancia en estos días y a ello se une la alimentación de los niños, asunto que preocupa a todos los padres y madres. Por eso, Deliveroo, la plataforma de comida de calidad a domicilio, ha desarrollado un estudio para conocer la opinión de los españoles, al tiempo que comparte algunos consejos para que el menú diario sea equilibrado y saludable.



Según el estudio, el 44% de los padres y madres españoles reconoce que este año cambiará el habitual comedor escolar por otras opciones como comer en casa. Por su parte, el 9% afirma que sus hijos antes no iban al comedor y ahora sí lo harán, y el 47% restante indica que no cambiará nada.



Otro dato revelador del estudio es que el 63% de los españoles reconoce gastar entre 100 y 150 euros al mes en la alimentación de cada uno de sus hijos en edad escolar. Un 10%, indica que gasta más de 200 euros al mes por hijo y otro 10% afirma que gasta menos de 100 euros.



De ellos, los que más gastan en alimentación son los padres y madres de hijos entre 1 y 4 años.



La comida del recreo, importante para los padres y madres

El 50% de los padres afirma intentar que todos los días sus hijos lleven una comida equilibrada y de forma organizada al recreo. Sólo el 8% afirma que no le preocupa demasiado este asunto.



Además, 4 de cada 10 destina entre un 20% y un 60% del gasto mensual a la alimentación a la hora del recreo. Esta, suele estar compuesta de un bocadillo (69%), fruta (61%) o un zumo o leche (46%).



Alimentación equilibrada, en comedor o en casa

Al hilo de estos datos, Deliveroo también ha preguntado por la posibilidad de incluir en su planificación el hecho de pedir comida a domicilio si se tratara de un pack saludable y low cost. El 43% de los padres y madres lo haría ocasionalmente, sobre todo en momentos especiales como cumpleaños u otras fechas señaladas, mientras que el 30% de ellos lo escogería muy a menudo, por la comodidad que supone y por la falta de tiempo para cocinar.



Por eso, en colaboración con Crustó, comparte algunos alimentos que no pueden faltar en el menú ideal para un niño o adolescente.



Legumbres. Son imprescindibles por su aporte de proteínas y su alto contenido en fibra y minerales. Cocinadas de manera saludable, con verduras y caldos bajo en grasa, son un alimento ideal para incorporar en la dieta diaria. Una buena manera de tomar legumbres en esta época es la sopa fría de guisantes, manzana verde y menta.



Carne roja o pescado. La proteína de estos alimentos es vital para cualquier niño o adolescente. Se puede acompañar por una verdura que complemente el plato como el bistec a la plancha o la merluza al vapor. También puede tomarse en un bocadillo con receta saludable, como la torta artesanal con atún y aguacate.



Ensaladas o cremas de verduras. La verdura es una fuente innata de vitaminas y minerales y resulta ser el acompañante perfecto en cualquier menú. Como ejemplos destaca la Ensalada vegana du jardín o La crema fría de zanahoria, naranja y jengibre.



Pan. El menú equilibrado de los niños debe llevar hidratos, es imprescindible. Los panes hechos con harina integral o de grano completo, masa madre y fermentación natural son una buena opción para los más pequeños. Junto con el pan natural de trigo, puedes acompañar cada plato con el pan negro multicereal, con harinas integrales de centeno y espelta.



Postre. Un postre ligero y nutritivo, como un yogur natural con frutas es la mejor opción para la dieta equilibrada pero siempre hay que tener en cuenta que los niños pueden permitirse alguna opción más calórica si hacen actividad física.



Podríamos incluir una magdalena de chocolate, hecha eso sí, con materias primas de buena calidad, sin aditivos y con un contenido en azúcar moderado, huyendo siempre de la bollería industrial, que solo aporta calorías vacías.



“Los niños/adolescentes necesitan ingerir entre 1.600 y 2.200 kcal al día y de ellas, el almuerzo debe llevarse entre un 30 y un 35%. En el caso de los más pequeños, lo ideal es no contar calorías, sino configurar un menú equilibrado.”

Comenta Isabel Redondo, directora de producto e innovación de Crustó.



“Hemos podido comprobar que la alimentación es uno de los temas que más importan a padres y madres y ante la incertidumbre del nuevo curso, no queríamos perder la oportunidad de ofrecer unos consejos que ayuden que los niños coman platos con todos los nutrientes”, explica Carolina Pérez, directora de comunicación de Deliveroo.