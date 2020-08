¿Es la cepa White Widow de Cannabis la clave para tratar el TEPT?

El Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) es una afección que perjudica el bienestar mental de personas que han presenciado un evento traumático muy impactante o que puso en riesgo sus vidas. En países en guerra o desastres naturales frecuentes, el TEPT ha pasado a ser un problema de salud pública que afecta a la mayoría de la población.



Es posible desarrollar TEPT a cualquier edad y cada persona lo vive de una manera diferente, siendo necesario el apoyo incondicional del entorno y la búsqueda de soluciones adaptadas a cada situación. Conoce cuáles son las alternativas más utilizadas para tratar esta afección y por qué muchos especialistas tienen sus ojos puestos en la cepa White Widow de Cannabis para este propósito.



TEPT: Cuando el miedo se queda más tiempo del que debería

Normalmente, el miedo y la ansiedad recurrente son estados que experimentan todas las personas que sufren o han sufrido de TEPT. Sin embargo, existen muchos otros síntomas que pueden variar dependiendo de la persona y del episodio que vivió, siendo los más comunes:



Recuerdos que generan angustia y pesadillas recurrentes.



Depresión y dificultad para sentir emociones positivas.



Dolores musculares o reacciones físicas relacionadas con el evento traumático.



Sentimientos de rabia, irritabilidad, culpa o vergüenza.



Desinterés y dificultad para realizar tareas del día a día con normalidad.



Insomnio y falta de concentración.



Pérdida de confianza en el entorno que dificulta las relaciones sociales.



Estado de alerta permanente.



Alternativas para tratar el TEPT

Como cada persona es un mundo, todo caso relacionado con esta afección debe tratarse de forma particular y personalizada. No existe un camino único para salir del TEPT, pero las alternativas más empleadas para superarlo son:



Terapia psicológica

Además del apoyo incondicional que el entorno debe ofrecer a quienes sufren este trastorno, es vital buscar ayuda profesional, ya que nuestros seres queridos no siempre saben cómo responder a ciertas conductas o situaciones. Un psicólogo o psiquiatra, a través de las terapias cognitivas conductuales, conocerá mejor la forma de digerir y procesar todo lo que esa persona siente, ayudándola a entender y gestionar sus emociones para abrir paso a un nuevo capítulo en su vida.



Medicamentos Antidepresivos

Algunos médicos recomiendan antipsicóticos, antidepresivos, sedantes, estabilizadores de ánimo o medicamentos narcóticos empleados para aliviar el dolor. Sin embargo, en una encuesta realizada a 300 pacientes de TEPT , la mitad afirmó que los antidepresivos no los hicieron sentir mejor, en cambio, causaron aturdimiento y empeoraron los síntomas



Alternativas Medicinales como el Cannabidiol

El uso del Cannabidiol ha sido objeto de estudio como alternativa terapéutica para tratar y suavizar los efectos de esta afección. Algunas cepas son más efectivas que otras, siendo la cepa White Widow una de las más indicadas para este propósito.



Propiedades y Beneficios de la Cepa White Widow en el TEPT

Hablamos de una de las cepas de Cannabis más populares en el mundo, empleada para tratar no solo el estrés, sino también afecciones musculares y dolores crónicos. De hecho, muchos la consumen por las noches debido a sus efectos sedantes que ayudan a personas con problemas para conciliar el sueño e insomnio de manera sostenida.



Entre las propiedades más destacables sobre la cepa White Widow para ayudar a paliar los efectos del TEPT, tenemos:



Evoca sensación de felicidad, euforia, ánimo y creatividad.



Actúa como analgésico para dolores musculares.



Produce efectos ansiolíticos para combatir la ansiedad.



Combate la ansiedad y depresión.



Es importante que sepas que la angustia, el miedo y la preocupación que se manifiesta en una persona que padece de TEPT no se irán solamente a través del Cannabis. Si bien la cepa de Cannabis White Widow ayuda a aliviar los síntomas del TEPT, es necesaria la terapia psicológica para lograr un bienestar sostenible que lleve a una superación exitosa de este trastorno.