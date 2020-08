Un confinamiento como el pasado, debería evitarse

Algunas veces, si falla el entendimiento y la responsabilidad, y si la gente no cumple, los que mandan imponen normas discutibles. Los profesores lo sabemos, pues, ocurre a menudo en las aulas. Si la gente tuviera la información necesaria, y fuera capaz de actuar pensando en todo el mundo, quizás nos podrían haber ahorrado algunas restricciones: Primero, la prohibición de pasear por la calle, y sentarse en una terraza, que duró muchas semanas. Y ahora, la obligación de ir siempre con mascarilla, que puede durar y durar.



Algunas veces, también, se imponen normas discutibles, no por el motivo mencionado anteriormente, sino, porque el gobernante piensa más en los votos, que en los derechos de los ciudadanos. Los profesores lo sabemos, pues, con dureza quedas bien delante de los padres y delante de la dirección. Yo creo que durante esta crisis, no ha pasado esto.



Pero, podría pasar. Algunas veces tendemos a desear la dureza. Tendemos a confundir la dureza con la eficacia. (...).

Digo esto, porque creo, que hay que evitar que los hospitales se colapsen y que a nosotros nos confinen.