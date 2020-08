Schneider Electric se asocia con Fortinet para impulsar la transformaciÃ³n digital

Schneider Electric se asocia con Fortinet para impulsar la transformación digital Comunicae

viernes, 28 de agosto de 2020, 13:20 h (CET) La alianza entre las compañías fortalece la capacidad de asegurar las actividades a lo largo del ciclo de vida de la empresa. Permite una respuesta ágil frente a ciberataques, combinando la experiencia y la tecnología que aprovechando las ventajas de un IOT protegido Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión y automatización de la energía, y Fortinet, líder mundial en soluciones de ciberseguridad amplias, integradas y automatizadas, se asocian para proporcionar soluciones de ciberseguridad que respondan a las necesidades únicas de las redes de OT. Según los términos del acuerdo, Schneider Electric integrará los firewalls, el acceso seguro y otras soluciones de protección de dispositivos de Fortinet en sus propias soluciones de ciberseguridad para ayudar a los clientes a asegurar y proteger sus operaciones.

"Las empresas deben contemplar la ciberseguridad en todos los niveles de sus operaciones y de forma continua a lo largo de todo el ciclo de vida, especialmente mientras utilicen tecnologías digitales para obtener un mayor rendimiento en sus operaciones", comenta Jay Abdallah, vicepresidente de Servicios de Ciberseguridad de Schneider Electric. "Hoy, más que nunca, es fundamental que los propietarios-operadores tengan en cuenta los riesgos desde el principio y que después implementen las mejores soluciones de ciberseguridad para sus necesidades y entornos específicos".

Como ponente en el webinar gratuito de Fortinet "Garantizando el Futuro de los Controles Industriales": Análisis de un estudio de líderes de operaciones, Abdallah se unirá a los expertos de Fortinet y a otros líderes de la industria para discutir la convergencia actual de IT-OT, cómo el creciente número de dispositivos de IO afecta a los entornos de las fábricas y cómo la aplicación de las mejores prácticas permitirá afrontar los retos de garantizar el panorama de la transformación digital. El webinar se llevará a cabo el 20 de agosto de 2020, a las 12:00 p.m. EDT. Es posible consultar más información acerca del webinar aquí.

Propuestas flexibles para un escenario cambiante

Teniendo en cuenta que los vectores de amenaza cambian prácticamente cada hora y que la infraestructura crítica y las industrias manufactureras mundiales están cada vez más amenazadas, la ciberseguridad no es algo que ocurra en un momento determinado. Debido a que los riesgos son dinámicos, el enfoque para gestionar y mitigar los riesgos cibernéticos también debe serlo. Diferentes operaciones requieren diferentes soluciones, y sus necesidades cambiarán con el tiempo. Al reunir la tecnología, los conocimientos especializados y la experiencia de Schneider Electric en la gestión de sistemas de IT y OT con las ofertas de ciberseguridad de Fortinet, la asociación promete ofrecer soluciones de ciberseguridad y prevención de amenazas más sólidas que se ajusten a las necesidades únicas y cambiantes de las empresas de casi todos los sectores.

El acuerdo está diseñado para permitir a las empresas desarrollar conjuntamente soluciones de ciberseguridad para industrias y aplicaciones específicas, lo que significa que los clientes tendrán más acceso a productos líderes y soluciones de ciberseguridad personalizadas y flexibles, con aplicaciones de Fortinet integradas con las ofertas de Schneider Electric.

La integración de soluciones y experiencia para obtener mayor valor y gestionar los riesgos

"Como líder en seguridad de OT, la unión a Schneider Electric permite apoyar a las organizaciones que adoptan la innovación digital desbloquear las ventajas de Internet y de los dispositivos IIoT conectados",afirma Rick Peters, CISO - Tecnología Operativa, Fortinet. "Esta asociación destaca dos empresas líderes en la industria con un profundo conocimiento de las necesidades, requisitos y limitaciones de los entornos de OT que trabajan juntas para proporcionar soluciones de ciberseguridad únicas. La colaboración con Schneider Electric permite reunir la mejor tecnología y experiencia disponible".

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.