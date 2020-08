Las manos son el espejo de la edad, ¿cómo rejuvenecerlas? Con este SPF de Omorovicza y otros más

Las manos son el espejo de la edad, ¿cómo rejuvenecerlas? Una absoluta exposición a las inclemencias, sumada a una falta de cuidado de la piel. Estas son las principales causas de que las manos envejezcan antes y sean fiel reflejo de la edad real. Aquí las soluciones Si los ojos son el espejo del alma, las manos lo son de la edad. hay firmas cosméticas que defienden la teoría de empezar a cuidar la piel a los 20, para a los 40 aparentar 30. Una propuesta cada vez más realista y palpable en la sociedad que, sin embargo, tiende a demostrar una clara diferencia entre la piel del rostro y la de las manos. "Aunque muchos aplican jabones poco abrasivos y cremas hidratantes, pocos son los que incluyen en el tratamientos de manos activos como el ácido hialurónico o, lo más imprescindible, el SPF", comenta Raquel González, directora de educación de Perricone MD.



De esto se deduce que, aunque hay una mayor atención en cuidar la piel, las manos son las grandes olvidadas, algo que no debería ocurrir porque, junto con el rostro, es la zona del cuerpo más expuesta a agentes externos como son la radiación UV o la contaminación, puesto que rara vez van cubiertas (salvo en invierno, con guantes, por el frío).



De hecho, expertas en belleza como Valeria Navarro, training manager de la firma Boutijour, ven lo que ellas denominan como: "El escote y manos españoles, propios de nuestro clima y situación dentro del continente europeo. Son dos regiones menos tratadas habitualmente y que, por la mayor exposición al sol de nuestro país, muestran un gran fotoenvejecimiento prematuro". Un problema que, aparentemente, tiene mucha mayor presencia en países latinos, como España o Italia y que se debe, en cierta medida, al mayor numero de horas solares propios de estas regiones europeas.

Cómo solucionarlo

No hay mejor cura que la prevención, como dice el refrán. Entonces, aunque son temas que se pueden tratar a posteriori, todo será más efectivo si se evita que llegue a suceder este fotoenvejecimiento, que muestra manos con una piel repleta de manchas y más arrugada, por la reducción los niveles de humedad, así como la menor presencia de colágeno y elastina.



"Yo recomiendo seguir la misma rutina facial al dorso de las manos. Cuando aplicamos productos sobre el rostro, suele haber siempre un sobrante. No nos deshagamos de él, apliquémoslo sobre esta zona, aportando activos hidratantes y anti-edad.", comenta Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza. Aparte, lo más esencial en este régimen preventivo es, precisamente, aplicarle a la piel principios que la protejan de agentes externos, como son los antioxidantes (activos ricos en vitamina C y vitamina E) o, claro está, los filtros solares, como Mineral UV Shield de Omorovicza, en Purenichelab.com. "El mayor envejecimiento de las manos viene por la radiación solar, que incide en ellas al estar sobre expuestas y menos protegidas. Un buen SPF a diario y aplicado periódicamente será esencial para que se mantengan jóvenes", añade Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8.

Retinol para las manos

Crystal Retinal 3, 58€. www.medik8.es. Muchos pensarán que no es necesario, pero las manos se pueden beneficiar tremendamente de los retinoides. Desde aplicar el sobrante del suero cada noche de un retinaldehido, a usar un producto específico corporal rico en retinol. Estos principios acelerarán el proceso de renovación celular de la noche, evitando que puedan aparecer las temidas manchas, volviendo jugosa la piel gracias a la mayor regeneración del colágeno. Otra opción es Cold Plasma+ Fragile Skin Body de Perricone MD, 99€, rico en retinol, factor de crecimiento y ácido hialurónico.

Aliados específicos

Al final, en el tratamiento diario, no hay nada como el uso de productos específicos. Esta crema cuenta con ácido hialurónico, pantenol para retener la humedad, y extracto de moringa, un poderoso antioxidante y anti-polución, para apoyar el SPF que apliquemos posteriormente. Medik8 Hand Cream, 28€. www.medik8.es

Jabones nutritivos

Lo más importante a la hora de tratar una piel, ya sea en rostro como en cuerpo, es tratarla bien desde el inicio, el primer paso: la limpieza. Por eso, es necesario acudir a jabones poco abrasivos. Por ejemplo, los de ZADOR cuentan con agua termal húngara renerante, y manteca de Karité natural nutritiva. ZADOR Red Grape, 12€. en Douglas

Uso de mascarillas

Sobre todo después del verano, la piel puede agradecer tremendamente que se la devuelvan los nutrientes perdidos durante el verano. "Un truco está en aplicar la mascarilla facial sobre las manos, durante el mismo tiempo que se recomienda en el rostro. Durante una o dos veces por semana, hará un tratamiento intensivo que puede tratar temas como la firmeza, la falta de hidratación o las manchas, según los principios que incluya", comenta Valeria Navarro, directora técnica de Boutijour. Esta mascarilla, por ejemplo detoxifica, repara la barrera cutánea, hidrata y exfolia con semillas de albaricoque, extracto de flor de loto, extracto de té verde o con aminoácidos. Petals of Botanique de Boutijour, 70€ en Pasionporlacosmetica.com

Instant Plumping Mask. 145€ en Purenichelab.com es reafirmante y de textura rica, pensada para pieles secas. Reduce la apariencia de líneas finas y arrugas. Proporciona hidratación inmediata gracias a las microesferas de ácido hialurónico. Rellena, reafirma y restablece la piel durante la noche.

Exfoliación

La tendencia del dry brushing es perfecta para tratar las manos durante todo el año y, especialmente, después de una exposición al sol. Se aplica en seco, antes de ducharse y ayudará a exfoliar la piel, renovando su textura y apariencia, al tiempo que motivará la microcirculación de la zona. "La clave está en usar cepillos de calidad cuya punta esté tratada para que haga una exfoliación uniforme y poco irritativa", comenta Catalina Narváez, directora de educación de Aromatherapy Associates. Aromatherapy Associates Body Brush, 35€. Mumona.com