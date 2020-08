Mabaki, la gafas ecológicas hechas con materiales reciclados que están triunfando este verano Comunicae

viernes, 28 de agosto de 2020, 12:36 h (CET) Gafas de sol 100% ecológicas, recicladas orgánicas, ecológicamente sostenibles. Comprar gafas de sol online fabricadas con materiales ecológicos. Mabaki Mabaki es una marca de gafas ecológicas que nace desde la convicción de sus fundadores de que es posible crear modelos de negocio que no solo generen un bajo impacto en el medio ambiente, sino que también reduzcan la huella medio ambiental acumulada durante las últimas décadas. Su objetivo último es minimizar las consecuencias de los modelos de producción lineales que generan un número desmesurado de residuos no controlados. Las gafas Mabaki, según explican los creadores de este innovador proyecto, se fabrican mediante un proceso de reconversión de residuos, que previamente retiran de los ecosistemas, para crear unas gafas de sol ligeras, de cuidado diseño y máxima calidad, que a su vez son 100% ecológicas y recicladas.

Los residuos que Mabaki retira de los ecosistemas, para procesarlos mediante un sistema sostenible y fabricar estas gafas completamente recicladas, a día de hoy son botellas de plástico PET; como son botellas de agua y refresco, y botellas de plástico HDPE; como son botellas de lejía y jabones, además de utilizar materiales naturales como el corcho natural para dar mayor versatilidad a sus diseños.

Mabaki, según dicen sus creadores: “nace desde la convicción de que el crecimiento del sector de la moda sostenible es una realidad que ha llegado para quedarse, y su evolución es un hecho basado en la convicción que los consumidores están adquiriendo como consecuencia del compromiso social que se verá completamente asentado en los próximos años”. Es un proyecto que aporta un elevado valor en términos sociales y medio ambientales, que sin lugar a dudas está generando un impacto muy positivo en la calidad de vida de las personas.

En Mabaki son ecológicamente sostenibles

El nombre proviene del Suajili, el idioma más hablado en la zona de África de dónde salieron los primeros Homínidos, en el Origen de Todo. Al volver al Origen se está “cerrando el círculo”, igual que el modelo de negocio se basa en la economía circular. Mabaki significa residuo, que es alrededor de lo que se gira para construir un mundo mejor.

