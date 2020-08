Atos lidera el proyecto DE4A para la creación de un "mercado único digital" en la Unión Europea Comunicae

viernes, 28 de agosto de 2020, 12:52 h (CET) Atos, líder mundial en transformación digital, coordina el proyecto "Digital Europe for All" (DE4A), que apoyará la implementación del Reglamento de pasarela digital única (SDGR) en Europa, facilitando la creación de servicios públicos digitales europeos co-entregados online, a través de fronteras y sectores. Este proyecto reforzará la confianza en las instituciones públicas, al aumentar la eficiencia operativa general y reducir la carga administrativa y los costes en Europa Los ciudadanos y las empresas de la UE, especialmente los que operan en diferentes países de la UE, encuentran dificultades para comprender claramente las normas que rigen su área de actividad o para conocer los pasos necesarios para llevar a cabo los procedimientos estándar. A menudo, la búsqueda de información es tediosa y confusa, ya que se encuentra dispersa en diferentes sitios web. Además, algunos procedimientos todavía se realizan en papel o requieren pedir cita y hacer cola en una oficina, lo que supone una pérdida de tiempo y dinero para las empresas y los ciudadanos.

Todos estos obstáculos frenan la consolidación de un mercado único verdadero donde la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas esté plenamente garantizada. Para abordar estos problemas, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron un Reglamento por el que se establece una pasarela digital única: un punto único de acceso a la información, los procedimientos y los servicios de asistencia online para todos los ciudadanos europeos. Se espera que este proyecto ahorre a las empresas más de 11.000 millones de euros al año e impulse la actividad transfronteriza.

El proyecto DE4A tiene como objetivo desarrollar un conjunto de herramientas para la interoperabilidad de los servicios online con un enfoque seguro, que preserve la privacidad, confiable y digital por defecto.

Para poner a prueba estos objetivos se realizarán tres pruebas piloto transfronterizas en la vida real, elegidas de los procedimientos administrativos totalmente online de los SDGR, que validarán el enfoque DE4A en entornos de la vida real:

Estudiar en el extranjero. Procedimientos sin papeles para facilitar la movilidad de los estudiantes, incluidas las solicitudes de becas de estudios y educación superior, compartir diplomas y certificaciones para el reconocimiento profesional.

Hacer negocios en el extranjero. Satisfacer las necesidades comerciales, recuperar y mantener actualizados los datos de la empresa de fuentes auténticas que respaldan la economía de la industria europea.

Mudarse al extranjero. Facilitar la movilidad de los ciudadanos al permitir el acceso digital al proceso de registro de cambio de domicilio, solicitud de certificaciones de estado civil y jubilación para información sobre pensiones y reclamos.

DE4A y sus pilotos están coordinados por Atos en España, que trabaja en el diseño e implementación de modelos de gestión de confianza y marco de soporte Blockchain para una desintermediación efectiva y notarización que fomenta la transparencia.

Según Ana María Piñuela, responsable de la Unidad de Sociedades Seguras y Transformación Social del departamento de I+D de Atos en España. “DE4A contribuirá a la implementación de soluciones comunes para la digitalización de los servicios públicos en situaciones transfronterizas y creará un gran avance al facilitar todos los procedimientos del Portal Digital Único (ODS) transfronterizos para todos los ciudadanos europeos”.

El proyecto, de tres años de duración, se lanzó el pasado mes de enero, forma parte del programa Horizonte 2020 de la Unión Europea y en el participan 23 organizaciones diferentes de 10 Estados miembros. De conformidad con el Portal Digital Único, el Plan de Acción de Administración Electrónica 2016-2020 y la Estrategia de Implementación del Marco de Interoperabilidad Europeo, DE4A facilitará el acceso en línea a la información, los procedimientos administrativos y los servicios de asistencia para ciudadanos y empresas en toda la Unión Europea.

Para saber más, visitar www.de4a.eu

Seguir el proyecto en Twitter, LinkedIn, y YouTube

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.